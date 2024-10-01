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Роман Головченко участвует в заседании Евразийского межправсовета

01 октября 2024 13:35
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Региональная интеграционная солидарность сегодня приобретает особое значение. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко участвует в заседании Евразийского межправсовета-2

Тогда как наблюдается девальвация международного права и авторитета многочисленных международных организаций, в рамках ЕАЭС удается успешно решать вопросы продовольственной безопасности, защищать общий рынок от недобросовестной конкуренции и некачественной продукции, увеличивать локализацию производства и расширять промышленную кооперацию, подчеркнул премьер-министр. Беларусь в следующем году будет председательствовать в ЕАЭС.

# Международное сотрудничество

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