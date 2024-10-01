Потёмкин построил в Дубровно известную Днепровскую мануфактуру. Вот в чём была её уникальность

Промышленный бум! Предприимчивый князь Потемкин построил в Дубровно и позументную мануфактуру, которая стала основой для знаменитой Днепровской мануфактуры. Фабрику открыли в начале ХХ века. В уставе было прописано, что на работу брали только евреев, которые проживали в Дубровно, и обязательным выходным была суббота. Уже в 1905-м у станков трудилось более 500 человек, а зарплата составляла почти 20 рублей. Чудом до наших дней сохранился красильный цех 1902 года. Алый кирпич. Полукруглые окна. Сегодня в нем действует музей льнозавода и можно заказать экскурсию.

Наталья Овчарова, директор Дубровенского районного историко-краеведческого музея:

Славилась Днепровская мануфактура отменным сукном, которое поставляла на нужды Черноморского флота, и когда Екатерина II проехала с проверкой по своим землям, заезжая в Дубровно на мануфактуру, она была поражена, что у нее рядом под боком изготавливали отменное сукно, которое не уступало тому, что она выписывала из-за границы. Перед самой войной Днепровская мануфактура была вывезена в эвакуацию. После войны она к нам не вернулась, и здесь был построен наш Дубровенский льнозавод, который сейчас является одним из ведущих предприятий Беларуси.