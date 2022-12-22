Роман Головченко посетил детский реабилитационный центр «Пралеска»

Новости Беларуси. В рамках благотворительной акции «Наши дети» премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил центр медицинской реабилитации «Пралеска», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там восстанавливают здоровье юные пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и зрения, а также с ортопедической патологией. Глава правительства ознакомился с возможностями центра и организацией его работы. Удалось посетить лечебные кабинеты и комнаты для досуга. В учреждении есть и бювет для приема минеральной воды из местного источника. Сейчас в «Пралеске» оздоравливаются почти 200 детей из Минска, но все они Новый год проведут дома.

Надежда Демидова, главный врач Городского детского центра медицинской реабилитации «Пралеска»:

На Новый год детей здесь не будет, потому что заканчивается их пребывание 30 декабря. Потому что это семейный праздник, и мы считаем, что дети должны быть дома. Если есть такие традиции, которые 20 лет уже существуют в нашем государстве, значит, у нашего государства есть будущее. Конечно, нужно.

В центре подготовили праздничное представление. Не обошлось без главных героев, Деда Мороза и Снегурочки. Дети для гостей подготовили немало подарков: стихотворения, песни и другие музыкальные сюрпризы. Конечно, ребята не остались без подарков от гостей.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Очень тронули ваши песни, стихи, танцы. Спасибо вам большое, в нашей взрослой жизни этого тоже очень не хватает. Поэтому, думаю, что не только вы рады нашему приезду, но и мы очень рады быть здесь и вместе с вами встречать эти прекрасные новогодние праздники. Здесь действительно созданы отличные условия, чтобы вы быстро могли преодолеть тот недуг, который вас сюда привел.