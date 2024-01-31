Роман Головченко посещает с рабочим визитом Астраханскую область

Белорусский экспорт в Астраханскую область растет. Об этом заявил премьер-министр нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочим визитом Роман Головченко находится в этом российском регионе. На повестке переговоров с губернатором области вопросы экономики.

Так, отмечена положительная динамика нашего экспорта. Показатели 2022-го года и без того были высокими, в 2023-м прибавили еще 6 %. Как подчеркнул премьер-министр, результаты дало и открытие торгово-сервисного центра в Астрахани: поставки тракторов увеличились более чем в два раза. Востребованной в регионе остается сельскохозяйственная техника.

Отметим, встречи правительственных делегаций проходят регулярно и, что важно, имеют продуктивный характер. Нынешняя поездка не исключение. Запланировано посещение ряда компаний, которые находятся в особой экономической зоне «Лотос». Соглашения о взаимодействии с ней есть и у наших СЭЗ. Ожидается, что 31 января обсудят не только партнерские взаимодействия белорусских и российских предприятий. Речь пойдет о перевалке наших грузов через порты Астраханского региона. Он находится на пути большого транспортного коридора Север – Юг.