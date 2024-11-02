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Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров среди СМИ

02 ноября 2024 12:53
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До третьего чемпионата по колке дров среди СМИ остается меньше недели. А это значит, что команды уже вовсю готовятся к схватке с размахом. 7 ноября журналисты станут не только мастерами по колке слов и фактов, но и дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров среди СМИ-2

Сегодня команда СТВ взялась за топоры и пилы. Подготовка к ежегодному чемпионату по колке дров – дело ответственное. И работники нашего телеканала знают, чтобы подогреть информационную повестку и показать хороший результат, нужно много дров. Поэтому даже при пробных ударах щепки летят во все стороны. Дрова же, которые наколют сегодня, отправятся согревать дома местных жителей. 

Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров среди СМИ-4

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ СТВ:
Мы уже участвуем в третий раз, готовимся выступать. Собственно говоря, все с большим энтузиазмом приняли к сведению, что будет такой чемпионат. Подходят люди, интересуются, спрашивают, то есть определенный ажиотаж есть. В общем и целом команда, конечно, заряжена, заточены все только показать максимальный результат.

Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров среди СМИ-6

Виктор Грищук, генеральный директор ГП «Миноблтопливо»:
Каждый год наблюдаем за этим мероприятием, которое проводится. И когда у нас спросили: есть ли возможность поучаствовать, в плане тренировки и подготовки, мы, конечно, откликнулись и организовали здесь вот такую площадку для всех желающих, кто хочет поучаствовать, потренироваться.

Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров среди СМИ-8

Чемпионат по колке дров – это не просто соревнование, а возможность для журналистов объединиться ради одной цели. Участникам предстоит состязаться в нескольких упражнениях. Помимо традиционных, в программу добавили новые конкурсы. 

Лучшие 10 участников-мужчин поборются в колке дров одним ударом, а топ участниц-женщин попробуют расколоть дрова при помощи сковороды.

# СМИ Беларуси

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