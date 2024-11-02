Команда СТВ готовится к чемпионату по колке дров среди СМИ

До третьего чемпионата по колке дров среди СМИ остается меньше недели. А это значит, что команды уже вовсю готовятся к схватке с размахом. 7 ноября журналисты станут не только мастерами по колке слов и фактов, но и дров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня команда СТВ взялась за топоры и пилы. Подготовка к ежегодному чемпионату по колке дров – дело ответственное. И работники нашего телеканала знают, чтобы подогреть информационную повестку и показать хороший результат, нужно много дров. Поэтому даже при пробных ударах щепки летят во все стороны. Дрова же, которые наколют сегодня, отправятся согревать дома местных жителей.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивных программ СТВ:

Мы уже участвуем в третий раз, готовимся выступать. Собственно говоря, все с большим энтузиазмом приняли к сведению, что будет такой чемпионат. Подходят люди, интересуются, спрашивают, то есть определенный ажиотаж есть. В общем и целом команда, конечно, заряжена, заточены все только показать максимальный результат.

Виктор Грищук, генеральный директор ГП «Миноблтопливо»:

Каждый год наблюдаем за этим мероприятием, которое проводится. И когда у нас спросили: есть ли возможность поучаствовать, в плане тренировки и подготовки, мы, конечно, откликнулись и организовали здесь вот такую площадку для всех желающих, кто хочет поучаствовать, потренироваться.