«Это наше будущее». Поговорили с женщинами, которые выбрали работу в сельском хозяйстве и гордятся этим

Марина Опришко – главный зоотехник хозяйства «Кистени». Ее день начинается рано. Уже в 6 утра девушка на ногах. Ежедневно она заботится о здоровье и продуктивности 1 200 коров. Новый день для Марины – возможность обеспечить благополучие животных и оптимизировать условия их содержания, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Марина Опришко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Кистени»:

Здесь находятся телята 16 месяцев на доращивании. Они тоже требуют ухода, внимания. Это наше будущее, поэтому без них мы никак. С сельским хозяйством у меня был связан дедушка, он тоже работал главным зоотехником. Постоянно брал меня на работу с собой, посмотреть, какая работа. И вот как-то прилегло. Работа сложная, но все преодолевается, но она же интересна. Марина уже 15 лет трудится в сельском хозяйстве. Когда-то начинала свою профессию в качестве животновода, а затем продолжила обучение в Витебской ветеринарной академии. Выбрала остаться на родной земле в Рогачевском районе. Сегодня девушка успешно совмещает профессиональную деятельность с домашними обязанностями.

Марина Опришко:

Двое детей. Старшей уже 20, она поступила и учится в Минске. А младшей 11, она учится в школе. Каждый день с работы ждет, уроки все делаем вместе. Зоотехники, главные врачи, животноводы и операторы машинного доения. На один день эти женщины сменили свою привычную рабочую одежду на элегантные наряды, а агропромышленный комплекс на величественный и Большой театр Беларуси. Именно здесь уже по традиции звучали слова благодарности и признательности за их нелегкий труд.

В третий раз в столице прошел Республиканский форум тружениц села. Многие из присутствующих впервые в столице. И на то есть веские причины. Повседневные заботы и сельскохозяйственные дела часто не оставляют времени на поездки.