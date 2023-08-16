Форум работающей молодёжи в Новополоцке собрал более 50 участников со всей страны

Новости Беларуси. Более полусотни молодых людей объединил первый Республиканский форум работающей молодежи. Лучшие представители различных трудовых коллективов страны в эти дни собрались в Новополоцке – молодежной столице Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стенах Полоцкого университета обсудили молодежную политику Союзного государства, а также основные подходы в работе с начинающими специалистами. Обширная программа форума включает в себя и посещение предприятий АПК, здравоохранения, образования, культуры. Ребятам покажут лучшие достижения этих сфер. Также сегодня было подписано соглашение с молодежным центром из Нижнего Новгорода. Это открывает новые горизонты в работе с подрастающим поколением. В планах уже ряд совместных студенческих проектов и мероприятий.

Анна Грачева, руководитель отдела Молодежного центра «Высота» (Россия): Хотелось бы обменяться опытом, потому что я знаю, что в Беларуси очень развита сетка в сфере развития молодежной политики с рабочей молодежью. Хотелось бы перенять лучшие практики и применить уже в своей области. А также мы готовы рассказать о нашем опыте в реализации молодежной политики.

Анастасия Киселевич, председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Беларуси: Со своей стороны Совет молодых ученых при Министерстве образования, представляя площадку именно образования, тоже будет предлагать возможности для сотрудничества между учеными различных областей.

Станислав Семенов, председатель Молодежного совета «Гомсельмаша»:

Это уникальная возможность показать свою форму работы. Не в целом предприятия, а конкретное узкое направление по работе с молодежью, которую мы осуществляем у себя на предприятии.

Первый форум работающей молодежи продлится три дня. Его участников ожидают встречи, мастер-классы, в том числе от приглашенных гостей из Нижнего Новгорода. Запланировано посещение памятных мест Великой Отечественной войны.