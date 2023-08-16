Мы помним то воскресенье, блицкриг сорван – Азарёнок призвал вспомнить речь Лукашенко 16 августа 2020-го

Новости Беларуси. Ровно три года назад в этот день – 16 августа – в Минске на площади Независимости состоялось без лишнего преувеличения историческое событие. Митинг с участием Президента за сохранение спокойствия, мира и безопасности в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И все прекрасно помнят, в какое непростое время он прошел. И какие важные слова тогда громко звучали с трибуны. Их значимость мы в полной мере оценили не сразу, постепенно. А кто-то и по сей день не смог. Григорий Азаренок. «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

16 августа. Мы помним. Помним то воскресенье. Блицкриг сорван. Дымятся их знамена. Силовики отработали на износ. Что дальше? Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики». Здравствуйте. Все ждали его слово. И оно прозвучало. На площадь Независимости вышел Александр Лукашенко. Давайте вспомним ту речь, которая прозвучала в момент судьбоносного выбора для нашей страны. Выбора, который мы сделали. Выбора, за который мы отвечаем. Думаешь иногда: а вот плюнул бы он тогда на все. Уходи – орете вы? Ну и оставайтесь. Умирайте в войне, голодухе, раздрае. Но он так не сказал. Он понимал, что люди в помутнении, в порче, в наваждении. И он вступил в бой. Вспомните, что он сказал. Все было предсказано. Александр Лукашенко: «Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от наших границ». Читать здесь.

Григорий Азаренок:

Ну, и у кого сейчас повернется поганый язык сказать, что он был не прав? Что он не предвидел эту войну? Словно сама земля, по которой ехали гусеницы, которую разрывали танковые клинья с нацистскими крестами, уже тогда рассказала ему об этом. Александр Лукашенко: нам предложили «ланцуг» от Вильнюса до Киева. Это санитарный кордон, который мы разрушили в середине 1990-х. Подробнее.

Григорий Азаренок:

Каждое слово сейчас подтвердилось. Каждое его слово. Кровью двух братских народов. Мы не стали, а Украина стала отхожим местом для Европы. И теперь платит телами своих детей, которых отправляют на органы. Теперь их земля стонет под обедненным ураном. Теперь они умирают. А мы развлекаемся. Отдыхаем. Скажите уже спасибо наконец. Вы, козлы, вопили, орали, визжали. Вам не нравилось, вы ковида боялись. Разбежались по своим муравейникам. В очередях метры отмеряли. И что? Кого сейчас волнует этот ковид? А благодаря Батьке вы все отожраны от пуза. Не стыдно? А тогда он был один. Один во всем мире. И один победил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тот, кто не слепой, возьмите голову в руки. Учителя, врачи, творчая інтэлігенцыя, пойдите, возьмите голову в руки и посмотрите на данные. Мы пошли своим путем в этой пандемии. Мы не остановили страну, ни один завод, ни одно село не закрыли. И люди сегодня благодарят за это нас. Меня и сегодня еще упрекают: не той шлях. А посмотрите на них: няма сацыяльнай дыстанцыі? Дистанцировались они на митингах и площадях, когда им из-за рубежа дали команду? Они наплевать хотели на маски и дистанцию друг от друга. Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел!

Григорий Азаренок:

Он победил. Его правда победила. Его сила пересилила всю злобу мира, всю тупость недалеких. И вы все разбежались, как дрянь, только тапки до Варшавы летели. И он здесь. Он держит штурвал. Он ведет нашу страну по тончайшему пути, где одно неверное движение – и пропасть. Переслушайте ту речь. Он прав в каждом слове. В каждом жесте. В каждом взгляде. И сейчас, как и тогда, он с нами. А мы с ним. В монастыре. В его соборе чистом,

Наперекор наветам и вражде.

В святую ночь. Пред образом лучистым

Монахини молились о Вожде. Но как много тогда повыползало всякой дряни. Поганой дряни. А кто-то переждал, затаился, и сейчас ждет своего часа. Для всех прозвучит еще раз. Однозначно и навсегда.