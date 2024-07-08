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Рогожник указом Президента наделён полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с Россией

08 июля 2024 16:43
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Президент Беларуси наделил нашего посла в Москве полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с Россией. Соответствующий указ глава государства подписал 8 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рогожник указом Президента наделён полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с Россией-1

Согласно документу, Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией. Он будет осуществлять координацию деятельности органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Александр Рогожник

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