Рогожник указом Президента наделён полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с Россией

Президент Беларуси наделил нашего посла в Москве полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с Россией. Соответствующий указ глава государства подписал 8 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, Александр Рогожник несет персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией. Он будет осуществлять координацию деятельности органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах Союзного государства, давать им обязательные для исполнения указания и контролировать их реализацию.