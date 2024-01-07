Как встречают Рождество на западных рубежах Беларуси? Отправились в приграничье

Под боком Украина. Когда война и разруха, не до высших материй. Но 2023-й четко показал, что мы за надежной спиной тех, кто преданно служит Родине и любит ее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Как отметил Президент в новогоднем обращении, уверенность в завтрашнем дне и в безопасности – это сильный стимул для развития. Я бы добавила, что и стимул сохранить тот мир и стабильность, за которые мы боролись весь прошлый год. Нас пробовали на зуб – и экономически, и политически, и информационно, и с военной точки зрения было нелегко. Территорией с высокой концентрацией напряжения была и остается граница. Вот и новый 2024-й начался с сообщений, что на наших рубежах Украина установила более полумиллиона противотанковых мин. Об этом напомнил командующий объединенными силами ВСУ и добавил, что плотность минно-взрывных заграждений в этой зоне увеличена в 16 раз. Сейчас на белорусско-украинском участке относительное затишье. Но наши пограничники готовы к самым разным сценариям. Тем более, что с начала спецоперации чего только на границе не было. Даже театрализованные провокации фиксировались. Правда, плохо срежиссированные. Нас на ответные действия не подвигли. Хотя, наверное, по ту сторону границы ждали такого развития событий. Наш Константин Герцев в прошлом году несколько раз отправлялся на белорусско-украинские рубежи. Был и на одном из самых опасных участков, где до линии фронта буквально рукой подать. Давайте посмотрим небольшой отрывок из его репортажа.

Константин Герцев, корреспондент:

Самый горячий участок белорусско-украинского кордона – монумент «Три сестры». Своего рода фитиль пороховой бочки. С начала спецоперации не было и дня, чтобы по ту сторону двух границ не обменивались артиллерийскими и минометными ударами. Одно из самых современных подразделений. Как охраняют опасный участок на стыке трех границ? Ольга Коршун:

Пахло порохом и на наших западных рубежах. Польша весь прошлый год проводила активную милитаризацию границы. Даже разместила танковый батальон недалеко от Бреста. Регулярно приходили сообщения и даже видеодоказательства о демократических приемах по-европейски. Польские силовики не единожды в 2023-м открывали калитки своих отстроенных на границе заборов и подбрасывали нам изможденных мигрантов. В общем, военизированное настроение соседей держало в тонусе. Но белорусская броня крепка. Ни лязганье оружия, ни бомбежки фейками не смогли пошатнуть нашу безопасность. Чтобы оценить обстановку, на западный край Беларуси мы не раз снаряжали съемочную группу «Недели». Комментарии местных жителей, которые наша Анастасия Дехтяр летом привезла из приграничья, до сих звучат рефреном.

– Боится! Моя одноклассница из Киева приезжала лет 10 назад. Она тоже стояла на Майдане. Говорю, Оля, вам этот Майдан вылезет боком. Вылез.

– По 20 долларов давали, Оля говорила.

– Продали страну за 30 сребреников.

– Главное, каб Батька живы был.

– И правильно!

– А иначе нам трындец! Что хотите говорите, а мне, чтобы Батька пожизненно был!

– Квартиры многодетным – пожалуйста. У меня дочка строится, материнский капитал, дом достраивать – пожалуйста. Читайте также: «Главное, каб Батька жив был!» Чего боятся белорусы, которые живут на границе с Польшей? «Нам хлеб убирать надо!» Спросили у комбайнера, боится ли он войны «Я могу их вызвать даже на вас». Местный житель чуть не поднял пограничников на корреспондента СТВ! Устами простых людей глаголет истина. Да и нас танками не возьмешь, проходили уже. Тогда западные соседи, особенно в этом деле преуспели прибалты, решили взять нас измором. По-другому то, что они устроили на границе, назвать нельзя. Многочасовые и многокилометровые очереди, в которых водители большегрузов даже умирали, тянутся и в новом году. По данным Госпогранкомитета Беларуси, сегодня самое большое скопление фур наблюдается на въезд в Литву. В пункте пропуска «Бенякони» в очереди более полутысячи автомобилей. Есть затор в «Привалке» и «Каменном Логе». Более 200 грузовиков ожидают въезда в Латвию. Согласитесь, нашим пограничникам приходится нести службу в непростых условиях. Ситуация требует максимального профессионализма и концентрации. Но даже в такие моменты остается время для праздника. Не для праздного времяпровождения, а для того, чтобы подумать о наших истинных ценностях, среди которых, безусловно, безопасность и мир. Это уже как раз то, что зависит и от белорусских стражей границ.

Как Рождество встречают на западных рубежах нашей страны и с какими мыслями люди приходят в храмы на этой территории, в приграничье отправился наш Костя Герцев.

Константин Герцев, корреспондент:

Деревня Токари на Брестчине. До границы с Польшей буквально десяток метров. Символично, что первое здание на белорусской стороне – церковь Архангела Михаила, как известно, покровителя всех воинов. Для здешних мест это весьма символично. До погранзаставы рукой подать. Всю рождественскую неделю сюда не заметает народная тропа. Вот уже несколько веков, несмотря на все войны и переделы земли, храм остается форпостом веры христианской. С начала XIX века и по сей день здесь непрерывно звучат молитвы. Приход пережил и гонения на Церковь со стороны большевиков, и кровавое военное лихолетье. Само место Токари не раз становилось камнем преткновения советско-польских отношений, поставила точку Великая Отечественная, нанеся новую границу между странами и разделив деревню, а с ней и тысячи судеб на до и после.

Иерей Антоний Кожановский, настоятель Михайловской церкви деревни Токари Каменецкого района:

Деревня Токари совсем маленькая. Все после 1945 года осталось за Польшей. И то сказали: от границы на расстоянии 500 метров все дома отсюда убрать, потому что идет, как они называют, сотка.

В наше время жителей окрестных деревень днем с огнем не сыщешь, но настоятель уверяет: здешний люд не измельчал, вера только крепнет. Среди прихожан и молодые семьи, за год минувший в храме было далеко не одно венчание или крестины, в этом первенец аккурат под Рождество – малыш Тимофей.