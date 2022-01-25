Родовская: Хатынь нужно посетить три раза в своей жизни. Вот что я поняла, когда приехала уже взрослым человеком

Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».

Алена Родовская:

Есть мнение, что Хатынь нужно посетить три раза в своей жизни. Первый – в детстве, второй – в зрелости, третий – в старости. Каждый раз человек будет по-разному воспринимать эту трагедию и ту страшную войну. Хатынь – всемирно известный памятник человеческой трагедии. В своем детстве я, как и большинство советских школьников, думала, что эту деревушку уничтожили немцы. Но потом вскрылись страшные факты: наши соседи – 118-й специальный полицейский батальон из Украины – сделали это. Этот батальон был сформирован в Киеве из украинских националистов, которые прошли спецподготовку в различных школах на территории Германии, надели нацистскую форму и приняли военную присягу на верность Гитлеру. В Киеве батальон прославился тем, что с особой жестокостью уничтожал евреев в Бабьем Яру. Кровавая работа стала лучшей характеристикой для отправки этих карателей в Беларусь. Конечно, есть осознание, что хороших, мирных людей гораздо больше. Предатели есть у каждого народа, везде, в любой стране. Но когда на киевском Майдане в 2014 году главным идеологом и вдохновителем стал Бандера, всем стало понятно: нацизм не искоренен. Я обычно вспоминаю об исторических событиях, которые важно не забыть. Календарь напомнил о дате 22 января. День, когда Украина официально признала героем убийцу Степана Бандеру. Виктор Ющенко в 2010 году наградил Бандеру высшей государственной наградой Украины – званием Героя Украины. Именно он возглавлял Организацию украинских националистов, действовавшую в годы Второй мировой войны. Это документально подтверждено и доказано. Они сотрудничали с гитлеровскими войсками, участвовали в карательных операциях, а также убивали мирных жителей.

Сегодня трагедия Хатыни восстановлена почти поминутно. Но не восстановлена вся картина реальных масштабов гибели наших людей от рук фашистов и предателей. Генеральный прокурор Андрей Швед постоянно докладывает Президенту о новых фактах геноцида. Например, вчера им озвучены новые цифры: погибших в Тростенце больше в 2,5 раза, нежели принято было считать. Андрей Швед: по делам экстремистской направленности в 2021 году осуждено более 1 600 человек. Читайте здесь. Думаю, когда соберут все факты (а сегодня в Беларуси восстанавливается карта сожженных деревень, выявлены около 350 новых мест, где, предположительно, уничтожали мирных граждан и военнослужащих), окажется, что погиб не каждый четвертый, не каждый третий, а, возможно, каждый второй. От рук предателей, фашистов и нацистов. Мы должны понимать: заигрывания с националистами всегда заканчиваются одним – трагедией. Так почему Беларусь пытаются представить мировой общественности агрессором? Беглые наши совместные учения называют «планом оккупации» и все пытаются подсчитать, сколько военнослужащих из России прибудет в Беларусь. Агрессор тогда кто? Лукашенко: «Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас». Подробности тут.