Родовская: Хатынь нужно посетить три раза в своей жизни. Вот что я поняла, когда приехала уже взрослым человеком

Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Новости Беларуси. Алена Родовская в программе Новости «24 часа» на СТВ рассуждает о наболевшем. Авторская рубрика «ЗаДело».
Алена Родовская:
Есть мнение, что Хатынь нужно посетить три раза в своей жизни. Первый – в детстве, второй – в зрелости, третий – в старости. Каждый раз человек будет по-разному воспринимать эту трагедию и ту страшную войну. Хатынь – всемирно известный памятник человеческой трагедии. В своем детстве я, как и большинство советских школьников, думала, что эту деревушку уничтожили немцы. Но потом вскрылись страшные факты: наши соседи – 118-й специальный полицейский батальон из Украины – сделали это. Этот батальон был сформирован в Киеве из украинских националистов, которые прошли спецподготовку в различных школах на территории Германии, надели нацистскую форму и приняли военную присягу на верность Гитлеру. В Киеве батальон прославился тем, что с особой жестокостью уничтожал евреев в Бабьем Яру. Кровавая работа стала лучшей характеристикой для отправки этих карателей в Беларусь.
Конечно, есть осознание, что хороших, мирных людей гораздо больше. Предатели есть у каждого народа, везде, в любой стране. Но когда на киевском Майдане в 2014 году главным идеологом и вдохновителем стал Бандера, всем стало понятно: нацизм не искоренен. Я обычно вспоминаю об исторических событиях, которые важно не забыть. Календарь напомнил о дате 22 января. День, когда Украина официально признала героем убийцу Степана Бандеру. Виктор Ющенко в 2010 году наградил Бандеру высшей государственной наградой Украины – званием Героя Украины. Именно он возглавлял Организацию украинских националистов, действовавшую в годы Второй мировой войны. Это документально подтверждено и доказано. Они сотрудничали с гитлеровскими войсками, участвовали в карательных операциях, а также убивали мирных жителей.
Сегодня трагедия Хатыни восстановлена почти поминутно. Но не восстановлена вся картина реальных масштабов гибели наших людей от рук фашистов и предателей. Генеральный прокурор Андрей Швед постоянно докладывает Президенту о новых фактах геноцида. Например, вчера им озвучены новые цифры: погибших в Тростенце больше в 2,5 раза, нежели принято было считать.
Андрей Швед: по делам экстремистской направленности в 2021 году осуждено более 1 600 человек. Читайте здесь.
Думаю, когда соберут все факты (а сегодня в Беларуси восстанавливается карта сожженных деревень, выявлены около 350 новых мест, где, предположительно, уничтожали мирных граждан и военнослужащих), окажется, что погиб не каждый четвертый, не каждый третий, а, возможно, каждый второй. От рук предателей, фашистов и нацистов. Мы должны понимать: заигрывания с националистами всегда заканчиваются одним – трагедией.
Так почему Беларусь пытаются представить мировой общественности агрессором? Беглые наши совместные учения называют «планом оккупации» и все пытаются подсчитать, сколько военнослужащих из России прибудет в Беларусь. Агрессор тогда кто?
Лукашенко: «Нам не надо никакой войны. Но эти же американцы руками поляков, латышей и сами лично подталкивают нас». Подробности тут.
И прав Александр Лукашенко, когда говорит: мы никогда не допустим оккупации Беларуси ни слева, ни справа. Мы защищаем свою землю, свои границы, свою историческую память. Какими методами – это можно обсуждать. Где-то силой, где-то словом, где-то сильным словом. Но методы в целом значения не имеют. Важно сформулировать задачу для самих себя и наказать по всей строгости закона тех, кто предал. Только по делам экстремистской направленности в прошлом году в Беларуси осудили больше 1 600 человек. Наши прадеды сражались плечом к плечу не для того, чтобы эти славные последователи нацизма подняли оружие против своих же жителей. Эти люди ненавидят собственную страну и всех нас.
Философия крайнего национализма всегда одинаково радикальна – сила, деньги, власть. Культ собственного превосходства. Жителям Хатыни и многих белорусских сожженных деревень каратели это продемонстрировали. И если бы в августе 20-го люди под бело-красно-белыми тряпками победили, на этом месте сегодня была бы поросшая полынью, никому не нужная поляна. А я хочу, чтобы для национализма больше никогда не наступило время Хатыни.
Вот что мне стало понятно, когда приехала на кладбище деревень уже взрослым человеком.