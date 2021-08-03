Можно будет изучать робототехнические комплексы. Какие новые специальности ввели колледжи и лицеи Минской области?

Новости Беларуси. Расширяя возможности профессиональной подготовки. В новом учебном году колледжи и лицеи Минской области приглашают ребят поступить на новые специальности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их вводят в зависимости от спроса. Только в филиале БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» для абитуриентов открыты две новые специальности: «Промышленные роботы и робототехнические комплексы», а также «Промышленное и гражданское строительство».

Подробности в материале Анастасии Кончиц.