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Можно будет изучать робототехнические комплексы. Какие новые специальности ввели колледжи и лицеи Минской области?

03 августа 2021 14:08
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Новости Беларуси. Расширяя возможности профессиональной подготовки. В новом учебном году колледжи и лицеи Минской области приглашают ребят поступить на новые специальности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их вводят в зависимости от спроса. Только в филиале БНТУ «Борисовский государственный политехнический колледж» для абитуриентов открыты две новые специальности: «Промышленные роботы и робототехнические комплексы», а также «Промышленное и гражданское строительство».

Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Можно будет изучать робототехнические комплексы. Какие новые специальности ввели колледжи и лицеи Минской области?-1

Теплоэнергетика – специальность сложная, но Елизавету Хацкевич трудности совсем не пугают. Девушка решила попробовать свои силы в семейной профессии и нацелена только на успех. Признается, волнение присутствует, но поступление – это ведь первый шаг к мечте.

Подробнее в видеоматериале.

# Образование в Беларуси # общество # Владимир Шмаков # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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