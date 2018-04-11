Латиф Гандилов: «Белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век»

Новости Азербайджана. За ходом выборов в Азербайджане следят почти 900 международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На каждом пятом участке для голосования установлены веб-камеры. Выбрать своего президента смогут граждане Азербайджана, проживающие в 32 странах мира. Избирательный участок открыт и в посольстве Азербайджана в Минске.

Араз Абушов, гражданин Азербайджана: Сегодня я голосовал за будущее азербайджанского народа и за благополучие. Очень удобно, уютно всё организовано. Очень хорошо.

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси: Выборы проходят достаточно оживлённо, организованно. На это время уже где-то больше 35 % проголосовали. 503 человека стоят у нас на учёте, консульском учёте. Азербайджано-белорусские отношения стабильно на высоком уровне находятся уже долгие годы.

Очень много общего в нашей культуре, наших обычаях, традициях. Расширяются кооперационные связи в экономической области. Я думаю, что белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век.

Подробнее о ходе голосования в Азербайджане – здесь