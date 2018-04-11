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Латиф Гандилов: «Белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век»

11 апреля 2018 15:40
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Новости Азербайджана. За ходом выборов в Азербайджане следят почти 900 международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латиф Гандилов: «Белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век»-1

На каждом пятом участке для голосования установлены веб-камеры. Выбрать своего президента смогут граждане Азербайджана, проживающие в 32 странах мира. Избирательный участок открыт и в посольстве Азербайджана в Минске.

Латиф Гандилов: «Белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век»-4

Араз Абушов, гражданин Азербайджана:
Сегодня я голосовал за будущее азербайджанского народа и за благополучие. Очень удобно, уютно всё организовано. Очень хорошо.

Латиф Гандилов: «Белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век»-7

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси:
Выборы проходят достаточно оживлённо, организованно. На это время уже где-то больше 35 % проголосовали. 503 человека стоят у нас на учёте, консульском учёте. Азербайджано-белорусские отношения стабильно на высоком уровне находятся уже долгие годы.

Латиф Гандилов: «Белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век»-10

Очень много общего в нашей культуре, наших обычаях, традициях. Расширяются кооперационные связи в экономической области. Я думаю, что белорусско-азербайджанские отношения переживают свой золотой век.

Подробнее о ходе голосования в Азербайджане – здесь

# общество # Фотофакт # Беларусь-Азербайджан # Латиф Гандилов

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