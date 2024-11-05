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Белорусы оригинально подошли к оформлению национального павильона на выставке в Шанхае

05 ноября 2024 11:58
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Шанхай с 5 по 10 ноября в седьмой раз принимает международную выставку импортных товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы оригинально подошли к оформлению национального павильона на выставке в Шанхае-2

60 разнопрофильных предприятий из Беларуси презентуют свою продукцию. Выставочная площадь «Экспо» превышает 420 тысяч квадратных метров. Участие в масштабном форуме принимают свыше 150 стран, регионов и международных организаций. Наш национальный павильон в этом году оформлен по мотивам парка Беловежская пуща. 

В декоре использованы цвета национальных флагов нашей страны и Китая. 

Белорусы оригинально подошли к оформлению национального павильона на выставке в Шанхае-4

Анна Принеслик, начальник управления выставок УП «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы можем обратить внимание, что у нас такие круги красного и зеленого цвета. На самом деле в Китае это значит сотрудничество. Мы советовались с китайскими дизайнерами. Белорусские и китайские дизайнеры работали вместе над данным павильоном. Это такая эклектика, потому что нам нужно было понять, что для китайского посетителя будет привлекательно, что у него будет цепляться за его глаз. 

# Выставка # Беларусь-Китай

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