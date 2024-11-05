Белорусы оригинально подошли к оформлению национального павильона на выставке в Шанхае

60 разнопрофильных предприятий из Беларуси презентуют свою продукцию. Выставочная площадь «Экспо» превышает 420 тысяч квадратных метров. Участие в масштабном форуме принимают свыше 150 стран, регионов и международных организаций. Наш национальный павильон в этом году оформлен по мотивам парка Беловежская пуща.

Анна Принеслик, начальник управления выставок УП «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы можем обратить внимание, что у нас такие круги красного и зеленого цвета. На самом деле в Китае это значит сотрудничество. Мы советовались с китайскими дизайнерами. Белорусские и китайские дизайнеры работали вместе над данным павильоном. Это такая эклектика, потому что нам нужно было понять, что для китайского посетителя будет привлекательно, что у него будет цепляться за его глаз.