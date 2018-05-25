Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт

Новости Беларуси. Безвизовый Гродно попал в объектив камеры известного британского видеоблогера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коннон Клайн посетил уже 80 стран, 50 из них – европейские. Для путешествия в Гродно британец выбрал вариант безвиза. За пять дней он посетил местные достопримечательности, побывал у своей белорусской подруги, и конечно, попробовал национальную кухню.

Традиционное белорусское блюдо еще никого не оставило равнодушным. По вкусу картофельные блины пришлись и британскому гостю. Клайн даже попытался сам приготовить драники.

Коннон Клайн, блогер (Англия):

Драники – белорусское национальное блюдо, которое подаётся с большим количеством сметаны. Я должен отведать эти драники, не так ли? Какие они будут на вкус? Просто, но вкусно! Картофель, яйца, мука и сметана. Так что я голосую за Беларусь и за её кухню!