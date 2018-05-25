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Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт

25 мая 2018 12:51
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Новости Беларуси. Безвизовый Гродно попал в объектив камеры известного британского видеоблогера,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт-1

Коннон Клайн посетил уже 80 стран, 50 из них – европейские. Для путешествия в Гродно британец выбрал вариант безвиза. За пять дней он посетил местные достопримечательности, побывал у своей белорусской подруги, и конечно, попробовал национальную кухню.

Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт-4

Традиционное белорусское блюдо еще никого не оставило равнодушным. По вкусу картофельные блины пришлись и британскому гостю. Клайн даже попытался сам приготовить драники.

Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт-7

Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт-9

Коннон Клайн, блогер (Англия):
Драники – белорусское национальное блюдо, которое подаётся с большим количеством сметаны. Я должен отведать эти драники, не так ли? Какие они будут на вкус? Просто, но вкусно! Картофель, яйца, мука и сметана. Так что я голосую за Беларусь и за её кухню!

Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт-12

В своем ролике Клайн рассказал, как посетить Гродно без визы. Он отмечает, что это уютный город со своей особой атмосферой. И пообещал ещё раз вернуться в край на Немане. Следующую поездку британец посвятит Августовскому каналу.

Британский блогер сделал обзор путешествия в Гродно и попробовал драники. Видеофакт-15

# Необычное # общество # Коннон Клайн # Фотофакт

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