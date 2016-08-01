Рио-2016. Автобусы в поддержку национальной сборной Беларуси на Олимпийских играх появились в Минске

Новости Беларуси. Дорога в Рио. По центральным проспектам столицы начали курсировать автобусы в поддержку национальной сборной Беларуси на Олимпийских играх, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К слову, улицы города недавно украсили и тематические билборды. Таким образом, минчане и гости столицы стремятся выказать свою поддержку белорусским спортсменам.

Проект «Быць разам з алимпійскай камандай» призван прославлять отечественный спорт и лучших его представителей, поднять боевой дух болельщиков и напомнить о главных играх четырехлетия, в которых принимают участие и белорусские олимпийцы.