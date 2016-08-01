«Нарисовать» результат за большие деньги: НИСЭПИ в действительности не проводил социсследований

Новости Беларуси. Независимый институт социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) на поверку оказался крупной бизнес-структурой, которая занималась подлогом. Этот факт подтвердил сам глава региональной сети в Беларуси Евгений Ковалев.

Таким образом, многочисленные рейтинги и опросы, проведенные институтом, невозможно считать справедливыми. А ведь на них ссылаются и зарубежные политики, и дипломаты, и журналисты.

Известно, что иинститут не использовал маршрутные листы, в которых указаны адреса и номера телефонов опрошенных. Проще говоря, большинство исследований просто «рисовались» на бумаге. Но в финансовых отчетах организации – сплошь расписки за вознаграждения.

Согласно документам, которые были переданы журналистам, только опросная сеть в Беларуси обходится донорам НИСЭПИ в 54 тысячи долларов.

Евгений Ковалев, руководитель опросной сети НИСЭПИ в Беларуси:

Спрос был, гранты давались на это. Соответственно, надо было производить результат. Мои близкие родственники участвовали в заполнении бланков интервью для того, чтобы ускорить набор определенного количества за определенное время. То есть фактически наобум.

Белорусское социологическое сообщество тоже считает исследования НИСЭПИ не достоверными. Анализ документов показал, что респонденты, если и опрашивались, то совсем не случайным образом. Это считается нарушением всех правил проведения социологических опросов.

А из-за отсутствия маршрутных листов у НИСЭПИ в свое время возникли трения с законом, поэтому организация зарегистрирована за рубежом. Без такого документа проверить, как работает опросная сеть и работает ли вообще, практически невозможно.

Игорь Котляров, доктор социологических наук, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Мы с ней никогда не работали. Мы с ней никогда не встречались. Мы не знаем, как она работала. В принципе, насколько я понимаю, я был убежден, что она просто- напросто никогда не проводила исследования в Беларуси. Поэтому здесь даже говорить о маршрутных листах нет смысла. Если их не было, о каких маршрутных листах можно говорить? Если нет ни социологов, если не ни интервьюеров, так о каких маршрутных листах может идти речь?