Выпускники медицинских вузов приступили к трудовым будням: как прошел их первый рабочий день?

Новости Беларуси. Молодые врачи заняли сегодня свои первые рабочие места. Выпускники медицинских вузов будут трудиться в поликлиниках и стационарах врачами-терапевтами и педиатрами... Как осваиваются «новобранцев» на новом месте, выяснял корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Не только лечить, но и находить общий язык с детьми Анастасия Матеевская училась долгих 6 лет. Правда, в основном за учебниками и конспектами. Применить свои медицинские знания на практике, что называется в боевых условиях поликлиники, довелось только сейчас. Один из первых маленьких пациентов слушается и даже не думает плакать, а значит – есть контакт!

Анастасия Матеевская, врач-педиатр Малоритской центральной районной больницы:

Первый рабочий день мне очень понравился. Ожидала я его с волнением. Но все оказалось как нельзя лучше. Родители дружелюбные, персонал также относится с пониманием. Помогает если что-то непонятно.

Современное оборудование и комфортабельные кабинеты десятерых новобранцев этой районной поликлиники порадовали не только новым непосредственно рабочим местом, но и жилищными условиями. После напряженной смены всегда есть, где отдохнуть.

Анастасия Матеевская, врач-педиатр Малоритской центральной районной больницы:

Вот это наш блок. Здесь находится кухня. Здесь комната.

Малоритская поликлиника обслуживает больше 5 тысяч детей из города и района. Четверым педиатрам приходилось не так-то легко: говорят, крутились как белки в колесе. Поэтому пополнения в виде молодых специалистов здесь ждали с нетерпением как коллеги по медицинскому цеху, так и многочисленные мамы.

Анна Наврось, житель Малориты:

Я доверяю, если честно, молодым медикам. Потому что сейчас нужны такие люди – с новыми знаниями, свежими. Люди, которые могут показать себя. Посмотреть, даже сравнить.

Валентина Потоцкая, житель Малориты:

Вот сегодня мы были на приеме и нам очень понравилось. Нас молодой дядя посмотрел. Он подробно у нас спросил, какие жалобы. И горлышко посмотрел, и спинку. Подробно все разузнал.

К работе с этого дня по всей стране приступают почти 3 тысячи молодых врачей. Такое десант весьма кстати. И частично решит проблему нехватки кадров. Хочется верить, что первое рабочее место для этих специалистов станет единственным.