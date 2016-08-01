В Беларуси приняты новые нормы содержания мест захоронений: что изменилось и вписались ли в закон памятники в полный рост?

Новости Беларуси. Последний путь старых правил благоустройства кладбищ. В Беларуси приняты новые нормы содержания мест захоронений. Радикальных изменений не случилось, но тем, кто заботится о ритуальном убранстве могил родственников, напомнили, скажем, о высоте оград и надгробных памятников. О том, вписались ли в закон монументы в человеческий рост – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Коц, рабочий кладбища:

Вот ограда, которую можно использовать в дальнейшем. А эта ограда не подходит – она опасна (здесь пика) и она высокая.

Здесь и без линейки ясно, что из похоронного убранства не вписывается в законодательный ритуальный тренд. Нормы для кладбищенской ограды – не выше сорока сантиметров от земли – возле многих могил игнорируют от души и, кстати, эти цифры сохранили и в новых правилах. Как и запрет на острые украшения со скорбным подтекстом.

Владимир Коц, рабочий кладбища:

Они опасны. Человек обратился к врачу – разрезал руку, проходя между такими оградами. Он был трезвый.

Выкорчевывать ограды с превышением, понятно, не будут, но при демонтаже вернуть на старое место те, что не вписываются в нормы, уже не позволят. А вот лимит высоты памятника по новым правилам – не более 1 метра 80 сантиметров. И если учесть, что стандартные надгробия примерно на треть ниже, у заказчика вполне остается своего рода люфт на индивидуальные доработки.

Наталья Свищева, заместитель начальника цеха спецкомбината коммунально-бытового обслуживания:

Сам по себе материал – дорогостоящий. Если в объемах будет большое, высокое, сама обработка будет дорого стоить. Раньше было очень модно ставить высокие, огромные памятники. Теперь уже все больше к классическому, стандартному, такому европейскому переходят.

Лилия Василевская:

Конечно, должна быть какая-то норма. Но для них нормы нет: я 1 м 50 см., а этот…

Чтобы вот так никто не возмущался по поводу размеров ее памятника, Лилия Сергеевна еще при жизни установила надгробие со своей фотографией.

Лилия Василевская:

Я поставила. Когда умру, напишут дату, когда умерла. Я не суеверная и отношусь к этому спокойно.

Подобные соседи, поставившие крест на нормах и правилах, – не гранитные белые вороны на этом минском кладбище. Памятников выше человеческого роста здесь хватает, целые кланы с размахом расписываются черным по светлой памяти родственников.

А это погост уже сельский, где нет места ритуальному пафосу, и есть – очень житейскому пониманию.

Василий Бачило, житель деревни Бордиловка (Минская область):

Раньше вот делали – вот памятник большой впереди…Они ни к чему, что это? Только груз этот тащить, кран вызывать? Это ж никакой смысловой!

Главная же «смысловая», по мнению Василия Лаврентьевича, вовсе не в цифрах и расстояниях. Конечно, знать, что, к примеру, подзахоронение в ту же могилу можно делать не ранее, чем через 20 лет, не помешает, но основным правилом здесь, пожалуй, вне времени останется иное: какими бы ни были новые или старые нормы, важно, чтобы было кому с ними свериться.