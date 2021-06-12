Каждый может попробовать себя в разных видах спорта. «Вытокі» – как проходит последний фестивальный день в Кобрине?

Новости Беларуси. Праздник спорта, искусства и истории. В Кобрине масштабный форум «Вытокі» в завершающий фестивальный день бросает настоящий вызов горожанам. Любой желающий может попробовать себя в разных видах спорта и даже принять участие в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состязаться будут и артисты: на сцене амфитеатра в парке Суворова определят победителей вокального конкурса.

Расскажите, пожалуйста, как вы готовились к фестивалю, вам же нужно было привезти подопечных своих издалека.

Яна Шипко, корреспондент: Хочется передать вам тот заряд позитива, который непременно получают сегодня все, кто приходит в парк имени Суворова в Кобрине. Здесь развернулся масштабный спортивный фестиваль. Финальный день фестиваля «Вытокі» в Кобрине посвящен спорту. Он самый динамичный, здесь больше 20 спортивных площадок. И мы остановили свой выбор, познакомившись со всеми, на самой зрелищной. Здесь представлен благородный конный спорт. И я предлагаю пообщаться с одним из организаторов этой площадки.

Татьяна Кателина, заместитель директора ДЮСШ ОАО «Радонежское»:

Да, мы подготовили программу, которая называется КЮР. И в течение двух недель наши дети ежедневно посещали конюшню. В частности, мой ребенок с 9 утра до 9 вечера был на конюшне. Дети очень переживали, потому что у каждой лошади свой характер, это выездное мероприятие, лошади боятся громких звуков, лишних движений. Поэтому дети тоже очень сильно переживали.

Яна Шипко:

Но это же не только показательные выступления сегодня? То есть каждый желающий сегодня на вашей площадке, несмотря на характер лошадей, сможет тоже попробовать свои силы?

Татьяна Кателина:

Да, мы предоставляем такую возможность всем после того, как пройдет основное мероприятие. Мы оказываем бесплатное катание, фотографии с лошадьми всем желающим, как взрослым, так и детям.

Яна Шипко:

Как вам в целом идея фестиваля – столько видов спорта представлено? Возможно, ждете после этого бума, наплыва в вашу секцию?

Татьяна Кателина:

Ну, на самом деле хотелось бы, чтобы чаще такие мероприятия проходили. Потому что город наш небольшой, он не избалован, популяризация видов спорта всех (представлен 21 вид спорта) – это очень замечательно. И я приглашаю всех желающих на конный спорт. Конечно, наверное, не из дешевых удовольствие, но у нас есть учредители, они нам помогают. И помогают по возможности детей нам одевать. Поэтому всех желающих мы приглашаем к нам. У нас есть буклеты, всем, кто будет подходить, мы будем раздавать буклеты, где указаны номера телефонов, адрес, номер тренера.