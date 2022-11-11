«Результат просто шокировал». Гродненские коммунальщики изобрели машину, которая сама убирает листья

Новости Беларуси. Необычное изобретение придумали коммунальщики из Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрали машину, которая сама убирает листья, по принципу пылесоса. Получилось в восемь раз дешевле, чем приобрести специализированное садово-парковое оборудование. Подробнее в нашем материале.

Галина Буро, корреспондент:

Осень – не только красивая пора красочных ковров под деревьями, но и вопросы постоянной уборки листвы. Очень быстро они превращаются в слежавшуюся бурую массу непривлекательного вида. И тогда за дело берутся коммунальщики. Убирать листву – дело трудоемкое, особенно если это делать вручную. Есть специальное садово-парковое оборудование. Но гродненские коммунальщики собрали в качестве эксперимента собственный так называемый листосос. Результат превзошел все ожидания.

Изобретение уникальное. Прицеп трактора переоборудовали в машину, которая работает по принципу обычного пылесоса. Это значительно упростило труд дворников. Уборка листьев идет быстро, а главное – такое изобретение в восемь раз дешевле стандартного садово-паркового оборудования.

Если изначально специализированный пылесос для уборки листьев УЖРЭП Ленинского района Гродно планировал приобрести, то, изучая рынок, специалисты подметили, что такая техника работает по принципу дымососа, который часто используется в лифтовом хозяйстве. Такой аппарат на предприятии был, его как раз собирались утилизировать, но тут пришла идея – собрать нужную машину самим. Сказано – сделано. Испытали в деле – понравилось. К тому же вместо 15 человек теперь с уборкой листьев в городе легко справляются двое.

Михаил Мисюля, директор УЖРЭП Ленинского района Гродно:

Результат просто шокировал. Это машина, которая работает изумительно. И цена обычного такого пылесоса от 8 000 белорусских рублей начинается. Здесь же затраты на переоборудование составили буквально 500 белорусских рублей. В процессе погрузки, проходя через вентилятор, лист существенно измельчается. Это сокращает количество техники, необходимой для его вывоза. Сегодня обычный тракторный прицеп загружается практически за день. За полдня измельченной листвы не получилось даже половины прицепа. То есть экономия и на транспортировке листвы к месту ее захоронения.