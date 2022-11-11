Президент совершает рабочую поездку в Толочинский район. Речь пойдёт в том числе о мелиорации

Новости Беларуси. Поездка в Толочинский район – сегодня, 11 ноября, в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко посетит предприятие «Амкодор-КЭЗ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свое время это был Кохановский экскаваторный завод, который занимался выпуском мелиоративной и дорожно-строительной техники, а также запчастей. Но в 2013 году возникли финансовые трудности. Чтобы спасти завод, «Амкодору» предложили взять его под свое крыло, с условием сохранения профиля предприятия и численности работников.

На площадке за несколько лет провели масштабную модернизацию: выполнили ремонтные работы, закупили необходимое оборудование. И сегодня это современная и динамично развивающаяся производственная площадка. Одно из основных направлений в работе, с учетом санкционного давления, – импортозамещение («Амкодор-КЭЗ» выпускает основные узлы и комплектующие для своей техники). Ресурсные испытания проходит экскаватор, получен сертификат на серийный выпуск бульдозеров. А до 2025 года запланирована разработка и выпуск ряда новых моделей.