Президент совершает рабочую поездку в Толочинский район. Речь пойдёт в том числе о мелиорации
Новости Беларуси. Поездка в Толочинский район – сегодня, 11 ноября, в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко посетит предприятие «Амкодор-КЭЗ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свое время это был Кохановский экскаваторный завод, который занимался выпуском мелиоративной и дорожно-строительной техники, а также запчастей. Но в 2013 году возникли финансовые трудности. Чтобы спасти завод, «Амкодору» предложили взять его под свое крыло, с условием сохранения профиля предприятия и численности работников.
На площадке за несколько лет провели масштабную модернизацию: выполнили ремонтные работы, закупили необходимое оборудование. И сегодня это современная и динамично развивающаяся производственная площадка. Одно из основных направлений в работе, с учетом санкционного давления, – импортозамещение («Амкодор-КЭЗ» выпускает основные узлы и комплектующие для своей техники). Ресурсные испытания проходит экскаватор, получен сертификат на серийный выпуск бульдозеров. А до 2025 года запланирована разработка и выпуск ряда новых моделей.
Президенту во время визита покажут возможности выпускаемой продукции. Кроме того, Александр Лукашенко проведет республиканский семинар-совещание по вопросам использования мелиоративных земель. Сегодня в стране их площадь составляет около 3 миллионов гектаров, это 37 % от всех сельхозугодий. Значительная часть территорий сосредоточена в Гомельской, Брестской, Витебской и Минской областях. Главное требование Президента по-прежнему неизменно: каждый участок такой земли должен быть использован на благо страны.