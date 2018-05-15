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«Интересно, что мальчик выловил дерево в Свислочи»: в парке Янки Купалы сохранился тополь 30-ых годов

15 мая 2018 13:55
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Новости Беларуси. О парке Янки Купалы в Минске рассказали в программе «Минск и минчане».  

В этом районе было несколько улиц: Полицейская (сегодня – Янки Купалы), Садовая и Садово-Набережная. 

«Интересно, что мальчик выловил дерево в Свислочи»: в парке Янки Купалы сохранился тополь 30-ых годов-1

Писатель Сергей Граховский сообщал, что квартал – особенный. Разноцветные деревянные домики утопали в ароматных садах.

Здесь же проходила конка, которая вела в сторону Золотой Горки.

На улице находился детский сад «Белорусский очаг № 8», где работала жена Янки Купалы Владислава Францевна.

«Интересно, что мальчик выловил дерево в Свислочи»: в парке Янки Купалы сохранился тополь 30-ых годов-4

Павел Королёв, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы, экскурсовод:
Перед нами дерево, которое осталось с 30-ых-начала 40-ых годов.

И интересно, что это дерево имеет своё название.

Это – белый тополь, но его ещё называли «дюнниковым тополем».

«Интересно, что мальчик выловил дерево в Свислочи»: в парке Янки Купалы сохранился тополь 30-ых годов-7

Дюнник – это Эдуард Шабуня, из рода Шабуней-Луцкевичей. Интересно, что этот мальчик выловил дерево в Свислочи, и мы видим, какой он большой.

4 метра 80 сантиметров окружности

Долгое время это было единственное напоминание про то, что здесь находились дома Луцкевичей.

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# Достопримечательности Минска # общество # Павел Королев

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