«Интересно, что мальчик выловил дерево в Свислочи»: в парке Янки Купалы сохранился тополь 30-ых годов

В этом районе было несколько улиц: Полицейская (сегодня – Янки Купалы), Садовая и Садово-Набережная.

Новости Беларуси. О парке Янки Купалы в Минске рассказали в программе «Минск и минчане» .

Здесь же проходила конка, которая вела в сторону Золотой Горки.

Это – белый тополь, но его ещё называли «дюнниковым тополем».

И интересно, что это дерево имеет своё название.

Павел Королёв, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея Янки Купалы, экскурсовод: Перед нами дерево, которое осталось с 30-ых-начала 40-ых годов.

Дюнник – это Эдуард Шабуня, из рода Шабуней-Луцкевичей. Интересно, что этот мальчик выловил дерево в Свислочи, и мы видим, какой он большой.

4 метра 80 сантиметров окружности

Долгое время это было единственное напоминание про то, что здесь находились дома Луцкевичей.