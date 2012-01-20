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Александр Лукашенко и Ху Цзиньтао обменялись поздравлениями

20 января 2012 07:46
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Александр Лукашенко и Ху Цзиньтао обменялись поздравлениями по случаю 20-летия белорусско-китайских дипломатических отношений.

Глава белорусского государства отметил, что «Укрепление многоплановых связей с Великим Китаем является одним из приоритетных направлений внешней политики белорусского государства. На фундаменте традиционной дружбы наших народов за прошедшие два десятилетия мы выстроили тесное стратегическое партнерство».

В поздравлении Председателя КНР Ху Цзиньтао говорится  «В настоящее время между Китаем и Беларусью – самый лучший период взаимодействия. 20-летний юбилей открывает новые возможности и широкие перспективы... Двусторонние связи развиваются с учетом взаимных интересов обеих стран и играют важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и во всем мире».
 
На встрече с китайскими журналистами, которую Александр Лукашенко провел на этой неделе в Минске, президент заявил о возможной в ближайшее время встрече с китайским руководством, во время которой предстоит обсудить широкий спектр вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Лукашенко # Беларусь-Китай

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