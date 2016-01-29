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Революция в мире игрушек: кукла Барби с «округлыми формами» появится на прилавках

29 января 2016 15:01
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Новости США. Барби высокая, миниатюрная и девушка с формами. Знаменитая кукла, которую на протяжении многих десятилетий считают идеалом красоты, больше не станет ассоциироваться с тощей блондинкой.

Производитель всемирно известного бренда теперь будет выпускать Барби четырех видов.

Для каждой из них предусмотрены семь вариантов цвета кожи, 22 цвета глаз, 24 модели причесок. В магазинах красавицы появятся уже этой весной. 

Революция в мире игрушек: кукла Барби с «округлыми формами» появится на прилавках -1



Миниатюрная Барби почти на голову ниже своей высокой сестры, а Барби plus size обладает широкими бедрами, округлым животиком и полными икрами.

Ранее компания-производитель неоднократно подвергалась критике за навязывание стереотипов. «Фигура Барби слишком идеальна, и девушку с такими параметрами едва ли встретишь в реальной жизни», – сетовали родители.

В прошлом году компания уже расширила ассортимент, создав куклу без каблуков, с разным цветом волос и кожи.

Революция в мире игрушек: кукла Барби с «округлыми формами» появится на прилавках -4

Производство кукол разной комплекции уже назвали революционным шагом.

Эвелин Мазокко, вице-президент компании Mattel:
Мы очень рады изменениям лица нашего бренда – новые куклы больше отражают реальный мир, который девочки видят вокруг себя. Разный цвет кожи, строение тела и цвет волос позволят девочкам находить ту, которая больше всего им подходит.

Несколько лет назад настоящий фурор в мире новомодных игрушек произвела кукла, созданная американским дизайнером Николаем Ламмом. Он придумал куклу с реальными пропорциями и фигурой среднестатистической женщины. Теперь у Ламмили (так Ламм назвал свое изобретение) складочки и морщинки, широкие плечи и полноватые, не такие уж длинные ноги. Убедитесь сами: подробности здесь.

Николай уверен, что кукла должна показывать детям реальную красоту, а не навязывать модельные стандарты.

# общество # Фотофакт # Куклы # Эвелин Мазокко

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