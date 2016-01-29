Революция в мире игрушек: кукла Барби с «округлыми формами» появится на прилавках
Новости США. Барби высокая, миниатюрная и девушка с формами. Знаменитая кукла, которую на протяжении многих десятилетий считают идеалом красоты, больше не станет ассоциироваться с тощей блондинкой.
Производитель всемирно известного бренда теперь будет выпускать Барби четырех видов.
Для каждой из них предусмотрены семь вариантов цвета кожи, 22 цвета глаз, 24 модели причесок. В магазинах красавицы появятся уже этой весной.
Миниатюрная Барби почти на голову ниже своей высокой сестры, а Барби plus size обладает широкими бедрами, округлым животиком и полными икрами.
Ранее компания-производитель неоднократно подвергалась критике за навязывание стереотипов. «Фигура Барби слишком идеальна, и девушку с такими параметрами едва ли встретишь в реальной жизни», – сетовали родители.
В прошлом году компания уже расширила ассортимент, создав куклу без каблуков, с разным цветом волос и кожи.
Производство кукол разной комплекции уже назвали революционным шагом.
Эвелин Мазокко, вице-президент компании Mattel:
Мы очень рады изменениям лица нашего бренда – новые куклы больше отражают реальный мир, который девочки видят вокруг себя. Разный цвет кожи, строение тела и цвет волос позволят девочкам находить ту, которая больше всего им подходит.
Несколько лет назад настоящий фурор в мире новомодных игрушек произвела кукла, созданная американским дизайнером Николаем Ламмом. Он придумал куклу с реальными пропорциями и фигурой среднестатистической женщины. Теперь у Ламмили (так Ламм назвал свое изобретение) складочки и морщинки, широкие плечи и полноватые, не такие уж длинные ноги. Убедитесь сами: подробности здесь.
Николай уверен, что кукла должна показывать детям реальную красоту, а не навязывать модельные стандарты.