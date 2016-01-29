Революция в мире игрушек: кукла Барби с «округлыми формами» появится на прилавках

Новости США. Барби высокая, миниатюрная и девушка с формами. Знаменитая кукла, которую на протяжении многих десятилетий считают идеалом красоты, больше не станет ассоциироваться с тощей блондинкой. Производитель всемирно известного бренда теперь будет выпускать Барби четырех видов. Для каждой из них предусмотрены семь вариантов цвета кожи, 22 цвета глаз, 24 модели причесок. В магазинах красавицы появятся уже этой весной.





Миниатюрная Барби почти на голову ниже своей высокой сестры, а Барби plus size обладает широкими бедрами, округлым животиком и полными икрами.



Ранее компания-производитель неоднократно подвергалась критике за навязывание стереотипов. «Фигура Барби слишком идеальна, и девушку с такими параметрами едва ли встретишь в реальной жизни», – сетовали родители.

В прошлом году компания уже расширила ассортимент, создав куклу без каблуков, с разным цветом волос и кожи.