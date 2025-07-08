10 тыс. поляков вышли на акцию против нелегальной миграции

В Польше нарастает социальное напряжение. Возобновление пограничного контроля с Германией и Литвой не помогло успокоить гнев поляков, недовольных миграционной политикой своих властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в Торуни на улицы вышли не менее 10 тысяч человек, требуя высылки иностранцев и остановки ввоза дешевой рабочей силы. Недовольство людей вызвано недавним жестоким преступлением. Две недели назад 19-летний нелегал из Венесуэлы убил польскую официантку. Акция протеста была организована, чтобы почтить память девушки. Люди прошли молчаливым маршем по центральной улице города.

В связи с участившимися инцидентами поляки считают, что правительство принимает недостаточные меры для защиты своих граждан. Протестующие потребовали разобраться не только с ближневосточными беженцами, но и украинцами, а также грузинами.

Растет возмущение и тем, что Германия, Франция и Швеция пытаются переложить бремя миграционной ответственности на Польшу. В частности, эти страны форсируют скорейшее подписание принятого в 2024 году миграционного пакта, который позволит свободно выселять нелегалов на территорию своих соседей по ЕС.

Польша боится, что в итоге станет крайней точкой, куда будут выдворять всех незаконно прибывающих в Евросоюз.