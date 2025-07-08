В Армении судят архиепископов по подозрению в организации госпереворота

В армянском парламенте лишили иммунитета и разрешили арестовать оппозиционного депутата Артура Саркисяна. Его обвиняют в подготовке теракта и организации госпереворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время заседания, на котором обсуждался острый вопрос, завязалась потасовка между представителями правящей и оппозиционной фракций. С трибуны Артур Саркисян заявил, что решение по делу уже принято и до возможного ареста он намерен провести время с семьей. После выступления депутат попытался покинуть зал, однако реплики со стороны представителей правящей партии спровоцировали драку. В результате в работе парламента был объявлен перерыв, после которого оппозиция уже не вернулась на заседание.