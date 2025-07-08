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В Армении судят архиепископов по подозрению в организации госпереворота

08 июля 2025 16:54
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В армянском парламенте лишили иммунитета и разрешили арестовать оппозиционного депутата Артура Саркисяна. Его обвиняют в подготовке теракта и организации госпереворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Армении судят архиепископов по подозрению в организации госпереворота-2

Во время заседания, на котором обсуждался острый вопрос, завязалась потасовка между представителями правящей и оппозиционной фракций. С трибуны Артур Саркисян заявил, что решение по делу уже принято и до возможного ареста он намерен провести время с семьей.

После выступления депутат попытался покинуть зал, однако реплики со стороны представителей правящей партии спровоцировали драку. В результате в работе парламента был объявлен перерыв, после которого оппозиция уже не вернулась на заседание.

В Армении судят архиепископов по подозрению в организации госпереворота-4

Напомним, обострение внутриполитического конфликта в Армении началось в конце июня. Тогда СМИ опубликовали «план переворота» и аудиозаписи с призывами оппозиции к свержению власти.

Подлинность компромата установить так и не удалось. И тем не менее на прошлой неделе службы нацбезопасности Армении провели обыски в домах некоторых депутатов, миллиардеров и священников. В результате были задержаны 14 человек во главе с архиепископом Багратом. Сейчас он проходит главным обвиняемым по делу.

Стоит отметить, что стремление Армянской апостольской церкви к непроевропейскому сотрудничеству воспринимается властями как угроза. По мнению политологов, церковь в стране еще во время антиправительственных протестов в 2020-м стала голосом несогласных.

# Акции протеста

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