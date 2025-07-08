Начиная с 2020-го, Евросоюз ввел уже 17 пакетов санкций в отношении Беларуси. Они включают широкий спектр товаров и технологий, которые могут способствовать развитию промышленного потенциала и оборонного сектора нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, под запретом программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов, разведки нефти и газа, производства и управления госпредприятиями. Ограничения распространяются также на поставки нефтепродуктов, калийных удобрений, лесоматериалов, машин, металлов и множество других товаров. Кроме того, ЕС отменил для Беларуси все тарифные льготы и ввел повышенные пошлины на сельхозпродукцию.

Стоит отметить, что ряд санкционных пакетов касались одновременно и России. Сейчас Еврокомиссия пытается согласовать очередные, 18-е по счету, ограничительные меры против наших стран. На этот раз их ключевая цель – вынудить Москву пойти на 30-дневное перемирие с Киевом в одностороннем порядке, без каких-либо гарантий. Это часть плана Мерца, Макрона, Стармера и Туска, который выработали накануне возобновления переговоров в Стамбуле. Поэтому 18-й пакет, хотя и распространяется на белорусских субъектов, напрямую связан с Украиной и СВО. При этом Беларусь в военной операции не участвует, так что санкции против нашей страны не имеют даже формальной законности. Это произвол и очевидное нарушение международного права.