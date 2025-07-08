Еврокомиссия пытается согласовать 18-й пакет санкций в отношении Беларуси
Начиная с 2020-го, Евросоюз ввел уже 17 пакетов санкций в отношении Беларуси. Они включают широкий спектр товаров и технологий, которые могут способствовать развитию промышленного потенциала и оборонного сектора нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, под запретом программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов, разведки нефти и газа, производства и управления госпредприятиями. Ограничения распространяются также на поставки нефтепродуктов, калийных удобрений, лесоматериалов, машин, металлов и множество других товаров. Кроме того, ЕС отменил для Беларуси все тарифные льготы и ввел повышенные пошлины на сельхозпродукцию.
Стоит отметить, что ряд санкционных пакетов касались одновременно и России. Сейчас Еврокомиссия пытается согласовать очередные, 18-е по счету, ограничительные меры против наших стран. На этот раз их ключевая цель – вынудить Москву пойти на 30-дневное перемирие с Киевом в одностороннем порядке, без каких-либо гарантий. Это часть плана Мерца, Макрона, Стармера и Туска, который выработали накануне возобновления переговоров в Стамбуле.
Поэтому 18-й пакет, хотя и распространяется на белорусских субъектов, напрямую связан с Украиной и СВО. При этом Беларусь в военной операции не участвует, так что санкции против нашей страны не имеют даже формальной законности. Это произвол и очевидное нарушение международного права.
Вместе с тем неясно, будет ли вообще принят пакет и в каком виде. Венгрия и Словакия наложили вето на документ, преодолеть которое не так просто. Их принципиальная позиция связана с получением российского трубопроводного газа – страны качают его по газопроводу «Турецкий поток» и хотят сохранить для себя такую возможность.
Также непонятна судьба ценового потолка на нефть – в случае конфликта на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива ЕС рискует остаться вообще без энергоносителей. Поэтому наиболее вероятный сценарий – принятие урезанного пакета, то есть только его финансовой части. Тогда ограничения затронут и Беларусь, поскольку Еврокомиссия считает, что наши банки используются для обхода санкций российскими компаниями.
В настоящее время четыре белорусских банка отключены от SWIFT, и этот список планируют расширить. Однако Беларусь давно готова к такому сценарию. С 2022 года наши банки работают с российской «Системой передачи финансовых сообщений». Это позволяет проводить расчеты с ЕС через Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузию, Турцию и другие страны.