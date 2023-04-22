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Республиканский субботник проходит в Беларуси. Принять участие в наведении порядка планируют 3 млн человек

22 апреля 2023 07:32
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Новости Беларуси. Совместными усилиями сделать нашу страну еще красивее и чище. С самого утра неравнодушные белорусы, вооружившись лопатами, вениками, граблями и кистями, с энтузиазмом подключились к масштабной акции по наведению порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский субботник проходит в Беларуси. Принять участие в наведении порядка планируют 3 млн человек-1

В городах и селах, у культурных объектов и мемориальных комплексов бок о бок трудятся еще совсем юные граждане и взрослые. Внести свой вклад стремится каждый: от школьника до министра. Присоединиться к республиканскому субботнику в общей сложности планируют более 3 миллионов человек. А средства, собранные во время акции, направят на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти и создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

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# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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