Республиканский субботник поддержало множество белорусов. Как это было?

Новости Беларуси. По итогам субботника собрано более 12 миллионов рублей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Итоговая цифра даже превзошла прогнозы и ожидания. Приятное и существенное подтверждение того, что белорусы поддерживают этот проект. А деньги, заработанные во время субботника, пойдут на реконструкцию мемориального комплекса «Озаричи» и создание центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.

Кроме того, есть еще один видимый эффект, который мы получаем после субботника. Это чистые скверы и парки, ухоженные улицы. У нас появляется больше лесов и деревьев. Одним словом, труд, в который вложили и силы, и душу, облагораживает и человека, и окружающей его мир.

Давайте посмотрим, как прошел республиканский субботник – 2023.

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