План развития Оршанского района будет принят  в ближайшее время

Новости Беларуси. Комплексный план по развитию Оршанского района доработают и примут в ближайшее время. Об этом стало известно в ходе выездного заседания правительства. Крупный сельскохозяйственный и индустриальный центр страны должен получить принципиально новый импульс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вдохнуть жизнь необходимо как в сам город, так и в небольшие населенные пункты района – Барань, Болбасово, Копысь. Первоочередная задача – уделить пристальное внимание производствам, от развития которых напрямую зависит уровень жизни в малых городах и селах.

Сергей Пац, первый заместитель председателя Оршанского райисполкома:

Мы видим перспективу в создании малых предприятий, до ста человек. У нас есть наработки. В апреле зарегистрировано предприятие белорусско-словацкое. Мы видим, что надо привлекать иностранный капитал и белорусский. Упор в развитии делается как на промышленность, так в сельском хозяйстве.

Участники заседания продолжают работу. Уже обсуждены вопросы привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, а также занятости населения. Напомним, Президент Беларуси поручил правительству сконцентрировать усилия в становлении Оршанского района.