«Я готов делать все возможное, чтобы продлить жизнь человеку»: лучшие специалисты года получили профессиональные награды

Сложно оставаться равнодушным, когда видишь человека с тяжелым заболеванием. Именно по этой причине Сергей принял решение: посвятить жизнь медицине.

Новости Беларуси. Премии за высокие достижения в труде присуждены в Беларуси по итогам года. Среди лучших специалистов представители медицины, образования, науки и промышленности. Накануне Федерация профсоюзов присвоила номинантам звание лауреатов и наградила почетными знаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шиманец, научный сотрудник группы лучевой диагностики диагностического отдела РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова:

В Беларуси ежегодно выявляется более 4 тысяч заболеваний злокачественных новообразований предстательной железы. И очень большое количество, имея повышенный уровень маркера простатспецифического антигена подвергается биопсиям предстательной железы.

30% пациентов с подозрением на онкологию переносят несколько биопсий без ясного медзаключения. Чтобы хоть как-то оградить от вредной процедуры людей, Сергей вместе со своей командой разработал новый метод диагностики рака.

Александр Лучонок, СТВ:

Уникальность метода в том. Что он позволяет понять, болен человек или нет на молекулярном уровне. Для этого нужно сделать комплексное обследование, после чего, возможно, от лечения можно будет воздержаться. Есть случаи, когда опухоль низкого риска и лечить и оперировать пациента не требуется.

Таких пациентов остается только наблюдать.

Сергей Шиманец:

Я готов делать все возможное, чтобы продлить жизнь человеку.

За эту разработку Сергей и его команда получили профессиональную награду в номинации «Социальная сфера».

Они, как и все собравшиеся в зале, – трудоголики. Скромные и застенчивые. Вот, например, Галина Афанасьевна. 52 года проработала дояркой, интервью давать не привыкла, поэтому волнуется и отвечает лаконично.

Галина Сергиевич, оператор машинного доения молочно-товарной фермы:

Я 8 класса работаю дояркой. Я люблю свою работу.