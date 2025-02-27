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Республиканский отряд «ЗУБР» провёл масштабные учения в Борисовском районе

27 февраля 2025 07:11
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Масштабные учения в Борисовском районе. Завалы старого здания стали тренировочной площадкой для отряда специального назначения «ЗУБР». Сценарий максимально приблизили к реальности. Здание две недели готовили к сносу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский отряд «ЗУБР» провёл масштабные учения в Борисовском районе-2

Как только пыль улеглась, к работе на руинах приступили кинологические группы. Показали свои навыки в применении специальной техники для поиска людей. Под бетонными перекрытиями нужно было обнаружить 15 человек и с помощью оборудования безопасно извлечь пострадавшего.

Республиканский отряд «ЗУБР» провёл масштабные учения в Борисовском районе-4

Сергей Язинский, инспектор-кинолог кинологической службы центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР»:
Визуально осмотрели периметр территории обрушенного здания, определили опасные участки для работы с собакой, пути отхода во время повторного обрушения здания. Нюх собаке максимально точно помогает определить место живого человека под завалами, тем самым сокращая время поисков живых людей под завалами.

Республиканский отряд «ЗУБР» провёл масштабные учения в Борисовском районе-6

Артур Салей, старший инженер поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР»: 
Данное учение, конечно же, полезно для нашей практики в последующей работе, которую мы будем применять, потому что работы ведутся непрерывно в течение суток, также в ночное время, также это минусовые температуры. То есть люди должны учиться и привыкать работать в таких обстоятельствах.

После спасения – первая медицинская помощь. В учениях приняли участие более 30 бойцов отряда и четыре поисковые собаки. Особые навыки наши специалисты применяют, работая во время международных гуманитарных операций, таких, например, как ликвидация последствий землетрясения в Турции. Нынешние учения стали подготовкой к переаттестации по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению. Цель – подтвердить соответствие стандартам отряда тяжелого класса.

# МЧС Беларуси

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