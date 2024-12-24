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Подарки от Президента передали постояльцам Логишинского дома милосердия

24 декабря 2024 13:42
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Постояльцам Логишинского дома милосердия в Пинском районе передали подарки и теплые пожелания от Президента Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подарки от Президента передали постояльцам Логишинского дома милосердия-2

В социальном учреждении проживают 43 пожилых человека. Дом милосердия – пример успешного государственно-частного партнерства.

К праздничному столу в канун католического сочельника передали большой продуктовый набор со сладостями от белорусских кондитерских фабрик, сырами и мясными изделиями. А также овощи и фрукты, которые вырастили на полях и в садах хозяйства Президента. 

Подарки от Президента передали постояльцам Логишинского дома милосердия-4

Людмила Сологуб, постоялица Логишинского дома милосердия:
На цвет приятное, величина хорошая, значит, яблочко наливное. Мы отмечаем праздники очень хорошо. К нам приглашают артистов, они дают концерт, после раздают подарки. Мы очень довольны.

Подарки от Президента передали постояльцам Логишинского дома милосердия-6

Елена Шестакович, директор Логишинского дома милосердия:
В связи с лицензированием таких частных домов престарелых мы одни из первых получили лицензию. Значит, Александр Григорьевич посчитал нужным и нам оказать поддержку и помощь. Спасибо ему за это.

Подарки от Президента передали постояльцам Логишинского дома милосердия-8

Одним из учредителей дома милосердия выступает католическая церковь, но здесь принимают людей всех вероисповеданий. Постояльцы не только из Брестской и Гомельской областей, Минска. В планах в следующем году перевести дом милосердия на электроотопление, проект реконструкции уже готов. Это снизит себестоимость услуг. Сегодня в Брестской области необходимо и строительство новых учреждений. 

Подарки от Президента передали постояльцам Логишинского дома милосердия-10

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Это трогательный и ответственный момент выполнить поручение Президента и передать дары с его огорода нашим заслуженным работникам, которые отдали свою жизнь труду и строительству прекрасного общества, где мы сегодня живем. Мы видим, что количество таких заведений должно увеличиваться. Надо масштабировать в рамках программы республики и области.

Всего в Брестской области 11 государственных пансионатов для престарелых и инвалидов и три частных. Каждый успешно прошел процедуру государственного лицензирования.

# Рождество # Александр Лукашенко # Петр Пархомчик

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