Подарки от Президента передали постояльцам Логишинского дома милосердия

Постояльцам Логишинского дома милосердия в Пинском районе передали подарки и теплые пожелания от Президента Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К праздничному столу в канун католического сочельника передали большой продуктовый набор со сладостями от белорусских кондитерских фабрик, сырами и мясными изделиями. А также овощи и фрукты, которые вырастили на полях и в садах хозяйства Президента.

Людмила Сологуб, постоялица Логишинского дома милосердия: На цвет приятное, величина хорошая, значит, яблочко наливное. Мы отмечаем праздники очень хорошо. К нам приглашают артистов, они дают концерт, после раздают подарки. Мы очень довольны.

Елена Шестакович, директор Логишинского дома милосердия: В связи с лицензированием таких частных домов престарелых мы одни из первых получили лицензию. Значит, Александр Григорьевич посчитал нужным и нам оказать поддержку и помощь. Спасибо ему за это.

Одним из учредителей дома милосердия выступает католическая церковь, но здесь принимают людей всех вероисповеданий. Постояльцы не только из Брестской и Гомельской областей, Минска. В планах в следующем году перевести дом милосердия на электроотопление, проект реконструкции уже готов. Это снизит себестоимость услуг. Сегодня в Брестской области необходимо и строительство новых учреждений.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Это трогательный и ответственный момент выполнить поручение Президента и передать дары с его огорода нашим заслуженным работникам, которые отдали свою жизнь труду и строительству прекрасного общества, где мы сегодня живем. Мы видим, что количество таких заведений должно увеличиваться. Надо масштабировать в рамках программы республики и области.

Всего в Брестской области 11 государственных пансионатов для престарелых и инвалидов и три частных. Каждый успешно прошел процедуру государственного лицензирования.