Республиканский бал выпускников вузов во Дворце Республики в Минске

На бал во Дворце Республики в Минске собрались лучшие выпускники ВУЗов Беларуси. Ежегодно он проходит накануне Дня Независимости. Приглашение на торжественный вечер получили 270 молодых людей. Среди них – победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены. Поздравить их пришел и президент Александр Лукашенко.

Вечерние наряды по строгим правилам этикета гармонично дополняет симфоническая музыка. Здесь собрались лучшие выпускники страны, обладатели красных дипломов.

Дарья Боларченко, выпускница МГЛУ:

Прежде всего, я испытываю большое волнение. Для меня это большая радость, гордость. Все-таки я закончила 5 курсов и успешно. Я хотела бы поблагодарить своих преподавателей и своих родителей, которые помогли мне именно здесь оказаться сегодня.

Александр Панченко, выпускник БГУИР:

Для меня это большая честь и очень большая радость представлять сегодня свой университет на этом республиканском выпускном балу. Безусловно, здесь очень хорошая, доброжелательная атмосфера. Сегодня здесь собрались лучшие умы нашей республики, потому что это будущие инженеры, управленцы.

Андрей Скриба, выпускник БГУИ:

Наверное, наивысшее достижение для любого студента — попасть сюда, попасть в объективы телекамер, попасть на глаза ректору, профессорам и, конечно, президенту. Это признание университетских заслуг. Очень приятно!

Елена Белоусова, выпускница БГУТ (Гомель):

Сердце вырывается из груди, чувства переполняют меня. Я очень счастлива, что попала сюда. Я считаю, что я этого заслужила и достойна. Но все равно все большое спасибо, особенно ректорату моего университета, который меня сюда направил. Это действительно большая награда.

Сегодня на празднике представлены студенты со всех регионов страны. Здесь будущие экономисты, врачи, военные юристы. По традиции лично поздравить выпускников пришел и глава государства.

Александр Лукашенко:

Этот вечер запомнится вам на всю жизнь. В добрый путь, дорогие выпускники!

У каждого из нас свои желания, но, думаю, что всех нас объединяет одна большая мечта — сделать нашу страну уютным, процветающим домом для каждой семьи, живущей на этой земле. Но главные цели и широкие горизонты, к которым нужно стремиться, у вас впереди. Ведь нашей суверенной Беларуси чуть больше 20 лет. Это возраст расцвета, кипучих сил и надежд. Быть независимым, идти по жизни своей дорогой непросто ни человеку, ни государству.

Бывает всё: и взлеты, и падения, и это нормальный процесс роста. Трудности ломают слабых, но закаляют сильных. Мы сильные и потому преодолеем их, если проявим упорство и будем жить своим умом.

Именно теперь наша страна нуждается в таких людях, как вы — умных, энергичных, целеустремленных. Вам по плечу любые высоты. Ведь вы получили отличное образование и это образование вы получили на родной земле.

С получением диплома становление специалиста только начинается. Постоянно работайте над собой — это главное в жизни. Проявляйте инициативу, предлагайте оригинальные идеи, не ленитесь претворять их в жизнь. Ведь величайшее достижение человечества — это плод чьего-то таланта и упорного труда.

Верный признак состоявшейся личности — это твердые убеждения и нравственные принципы. Поэтому я бы попросил вас, как взрослых, успешных людей не поддаваться ни на какие провокации, авантюры, а соблазнов в жизни будет достаточно, и быть настоящими патриотами, честными, ответственными гражданами своей страны.

Самые талантливые и одаренные получили сегодня благодарности от президента. Александр Лукашенко пожелал всем успехов и достижений, которыми и дальше сможет гордиться Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».