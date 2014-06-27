Республиканский бал собрал 27 июня в Минске лучших выпускников вузов Беларуси

Новости Беларуси. Республиканский бал собрал сегодня в Минске лучших выпускников вузов Беларуси. Ежегодно он проходит накануне Дня Независимости. Приглашение на торжественный вечер получили 200 молодых людей. Среди них – победители олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены.

Поздравил выпускников и Президент. Александр Лукашенко призвал молодых специалистов активно подключаться к модернизации экономики, а своё будущее связывать с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Связывайте свое будущее с Беларусью, это мой вам совет. Не ищите призрачное счастье за ее пределами. Ведь по-настоящему можно быть счастливым только на Родине, в кругу своих друзей и близких.

Александр Лукашенко:

Нам есть, чем гордиться. Мы накануне судьбоносной даты: 70-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистких захватчиков. не у каждого народа есть такая великая Победа. Поэтому о ней надо всегда помнить, глубоко чтить ветеранов войны, труда, защитивших страну от врага и поднявших ее из руин и пепла. И быть достойными продолжать их традиции любви и служения нашему отечеству. Добивайтесь успеха и помните, что нашим общим достоянием является сильная и процветающая страна. И только совместными усилиями мы сможем построить счастливое будущее для нашей родной Беларуси.

На торжественном мероприятии были вручены специальные листы об объявлении благодарности Президента. Их получили 10 лучших выпускников ВУЗов. Традиционно бал не обошёлся без вальса. В праздничном танце закружили и Александра Лукашенко. Ну а сами выпускники охотно делились своими планами на будущее.

Насыщенная программа у героев дня началась ещё с утра. Ребята возложили венки к монументу на площади Победы, а после отправились к Министру образования. В перерывах между официальными мероприятиями и подготовкой к Президентскому балу нашему корреспонденту — Татьяне Ревизоре — удалось пообщаться с выпускниками.