Главный государственный санитарный врач Беларуси: Порядка 30 пляжей имеют ограничения по купанию

Новости Беларуси. Готовность и санитарное содержание мест массового отдыха в преддверии купального сезона обсуждали 27 июня в Совмине. В Беларуси 523 пляжа. И к летнему сезону уже полностью проведена работа по их благоустройству.

Речь в Правительстве также шла о качестве воды и главное – о безопасности людей во время отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в 2014 году уже утонуло около 200 человек. Причины гибели различные: собственная беспечность, невнимание родителей и взрослых к поведению детей на воде, купание в опасных и запрещенных местах.

Анвар Игамбердиев, председатель Белорусского республиканского общества спасения на водах:

60-70% наших граждан погибают, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому от беды один шаг. Естественно, проводятся рейды соответствующие с правоохранительными органами, которые будет привлекать к административной ответственности тех граждан, которые не соблюдают правила в местах массового отдыха.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь:

Мы еженедельно следим за санитарным состоянием мест отдыха и оцениваем состояние воды. Исходя из этого, делаем соответствующие предложения, предписания тем органам, которые должны содержать пляжи достойно. И, разумеется, если воды показатели не совсем хорошие, не соответствуют действующим нормативам, мы или ограничиваем купание на пляжах, или же запрещаем его вообще. Не сегодняшний день порядка 30 пляжей у нас имеют ограничения по купанию.