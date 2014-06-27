В преддверии республиканского бала лучшие выпускники вузов Беларуси встретились с министром образования

Новости Беларуси. Республиканский бал соберет 27 июня в Минске лучших выпускников вузов Беларуси. Ежегодно он проходит накануне Дня Независимости. Приглашение на торжественный вечер получили 200 молодых людей. Среди них – победители Олимпиад, лауреаты различных конкурсов, спортсмены.

В честь 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков они приняли участие в церемонии возложения цветов к монументу на площади Победы. Также выпускники встретились с министром образования.

Вечером лучших представителей студенческой молодежи ждет самая приятная часть торжества – музыка и танцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Горбач, выпускник Белорусского государственного университета:

Мне очень приятно попасть на этот праздник. Это своего рода кульминация пятилетнего обучения в университете. Я немножко даже волнуюсь, честно говоря. Никогда не был в компании с таким количество талантливых, одаренных, просто неординарных ребят.

Анна Наумова, выпускница Белорусского государственного университета:

Родители нас в детстве научили трудиться, от труда получать удовольствие, преподаватели, учителя вложили в нас знания, государство поддерживает и одобряет. Поэтому волнуемся, радуемся и собираемся продолжать в том же духе, благодаря той поддержке, которая нам оказывается.