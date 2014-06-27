Новости Беларуси. Военные кадры высшего звена. Дипломы и медали вручили 27 июня офицерам-выпускникам факультета Генерального штаба. В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Беларуси, государственный секретарь Совета Безопасности нашей страны, посол Казахстана, начальники структурных подразделений военных ведомств.

Всего в 2014 году документы об окончании факультета Генерального штаба получили 19 человек. В их числе – представители Казахстана и Туркменистана.

Четыре слушателя удостоены золотых медалей, еще восемь – дипломов с отличием.

Для факультета Генерального штаба это уже 7 выпускной. Создано это подразделение Военной академии в соответствии с Указом Президента от 2006 года.

За последние годы была проведена большая работа по становлению факультета, создана хорошая учебно-материальная база. Слушатели обучаются по 16 обязательным и 4 факультативным дисциплинам. Преподавание многих из них впервые началось именно на факультете Генерального штаба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бобриков, генерал-майор, начальник Военной академии Республики Беларусь:

Наш опыт позаимствован многими странами, мы сами очень внимательно наблюдаем, как развивается военное образование в других государствах. Нам очень престижно и почетно, что все больше внимания проявляют к нашему вазу.

Мурат Майкеев, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь (Казахстан):

Процесс обучения на факультете Генерального штаба построен на очень приличном, профессиональном и качественном уровне. Об этом свидетельствует подготовка моих сослуживцев, генералов. В главкамате сухопутных войск – бывшие выпускники этого факультета. Отличаются очень широкими, сильными профессиональными знаниями.

Михаил Чигилейчик, выпускник факультета Генерального штаба Военной академии Республики Беларусь:

Факультет в первую очередь дает фундаментальные знания, знания государственного управления. Эти знания, безусловно, пригодятся нам в дальнейшей службе. Мы узнали очень-очень много.