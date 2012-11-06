Республиканская духовно-просветительская программа «Семья. Единение. Отечество» стартует в Заславле

Новости Беларуси. В Минской области стартует республиканская духовно-просветительская программа. Акция уже получила признание в России, Польше, Латвии и Чехии. Организаторы надеются, что программа найдет отклик и в Беларуси. Центром ее проведения станет Заславль.

Мероприятие откроет праздничная литургия и крестный ход. Также в течение пяти дней состоятся благотворительные концерты и акции по поддержке малообеспеченных семей, встречи со священниками и психологами, выставки православной литературы и демонстрации художественных фильмов духовно-нравственного содержания. Запланированы семинары, круглые столы и творческие вечера писателей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Хмель, начальник отдела по делам религии и национальностей Миоблисполкома:

Мы полагаем, что данная программа позволит улучшить деятельность государственных, религиозных, общественных организаций по улучшению общественного мнения в поддержку демографической ситуации в области, по предотвращению негативных явлений, влияющих на нашу молодежь, и, самое главное, по сохранению семейных ценностей.

Светлана Карташова, председатель Заславского горисполкома:

Заславль, конечно, очень готовится к этой акции, потому что семья – это та частица, откуда зарождается все. И то воспитание, которое ребенок получает в семье, невозможно ниоткуда взять.

А Заславль имеет очень богатое историческое наследие. Это тот духовный источник республики, где вот эта акция получит, наверное, свое великолепное возрождение.