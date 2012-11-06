Прямой эфир

Республиканская духовно-просветительская программа «Семья. Единение. Отечество» стартует в Заславле

06 ноября 2012 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области стартует республиканская духовно-просветительская программа. Акция уже получила признание в России, Польше, Латвии и Чехии. Организаторы надеются, что программа найдет отклик и в Беларуси. Центром ее проведения станет Заславль.

Мероприятие откроет праздничная литургия и крестный ход. Также в течение пяти дней состоятся благотворительные концерты и акции по поддержке малообеспеченных семей, встречи со священниками и психологами, выставки православной литературы и демонстрации художественных фильмов духовно-нравственного содержания. Запланированы семинары, круглые столы и творческие вечера писателей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Хмель, начальник отдела по делам религии и национальностей Миоблисполкома:
Мы полагаем, что данная программа позволит улучшить деятельность государственных, религиозных, общественных организаций по улучшению общественного мнения в поддержку демографической ситуации в области, по предотвращению негативных явлений, влияющих на нашу молодежь, и, самое главное, по сохранению семейных ценностей.

Светлана Карташова, председатель Заславского горисполкома:
Заславль, конечно, очень готовится к этой акции, потому что семья – это та частица, откуда зарождается все. И то воспитание, которое ребенок получает в семье, невозможно ниоткуда взять.
А Заславль имеет очень богатое историческое наследие. Это тот духовный источник республики, где вот эта акция получит, наверное, свое великолепное возрождение.

# общество # Акции

Другие новости рубрики

Все новости
06 ноября 2012 13:36

Авиамоделисты из Борисова привезли с смоленского этапа «Еврокубка-2012» сразу 3 награды

06 ноября 2012 12:32

Новая лыжероллерная трасса откроется в декабре в микрорайоне Дражня

06 ноября 2012 11:10

Белорусы будут гулять 4 дня на Новый год: 30, 31, 1 и 2!