Белорусы будут гулять 4 дня на Новый год: 30, 31, 1 и 2!

Отработка 31 декабря и 2 января будет соответственно 29 декабря и 5 января. 30 декабря и 1 января стандартные выходные.



Выходными также будут 22, 23 декабря (стандартные суббота-воскресенье), а также 24 декабря 2012 (понедельник), 10 мая 2013 (пятница) - отработка 22 декабря 2012 и 18 мая 2013 соответственно.



Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 2 ноября 2012 года №1000. Предоставлено право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.

