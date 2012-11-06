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Белорусы будут гулять 4 дня на Новый год: 30, 31, 1 и 2!

06 ноября 2012 11:10
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Отработка 31 декабря и 2 января будет соответственно 29 декабря и 5 января. 30 декабря и 1 января стандартные выходные.

Выходными также будут 22, 23 декабря (стандартные суббота-воскресенье), а также 24 декабря 2012 (понедельник), 10 мая 2013 (пятница) - отработка 22 декабря 2012 и 18 мая 2013 соответственно.

Такое решение содержится в постановлении Совета Министров от 2 ноября 2012 года №1000.  Предоставлено право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
 

# общество # Праздничные даты

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