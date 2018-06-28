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Республика Корея подарила пять «Газелей» учреждениям соцобслуживания Беларуси

28 июня 2018 06:53
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Новости Беларуси. Посольство Республики Корея в Беларуси подарило пять автомобилей «Газель» белорусским учреждениям социального обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республика Корея подарила пять «Газелей» учреждениям соцобслуживания Беларуси-1

Республика Корея подарила пять «Газелей» учреждениям соцобслуживания Беларуси-3

Торжественное мероприятие прошло в республиканском интернате ветеранов войны и труда. Автомобили для работы с подопечными и оказания услуг населению получили и другие социальные учреждения Беларуси.

Республика Корея подарила пять «Газелей» учреждениям соцобслуживания Беларуси-6

Республика Корея подарила пять «Газелей» учреждениям соцобслуживания Беларуси-8

Ким Ёнг Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси:
Хотя Республика Корея находится далеко от Беларуси, у нас есть дружественная связь. Нам когда-то также были знакомы тяготы войны. И, чтобы добиться экономического роста, нам потребовалась помощь и поддержка других стран. На основе этого опыта мы теперь пытаемся оказывать содействие другим государствам.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Та инфраструктура, те услуги, которые оказываются в домах-интернатах – это и медицинские услуги, и социальные услуги – действительно выполняются на высоком качественном уровне. Как я всегда говорю, пределу совершенства нет. Автомобиль очень ценный для нас подарок – это мобильность и подвижность наших пожилых людей и не только свозить их в поликлинику, а в театр, на природу свозить.

Республика Корея подарила пять «Газелей» учреждениям соцобслуживания Беларуси-11

В 2017 году Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов получил медоборудование на 37 тысяч долларов.

# Социальная помощь # общество # Ирина Костевич # Фотофакт

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