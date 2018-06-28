Вторая генеральная репетиция парада состоится 28 июня

Новости Беларуси. Настоящим украшением в День Независимости станет традиционный военный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его генеральная репетиция состоится 28 июня. Начало тренировок запланировано на 22:00.

Участие в параде ко Дню Независимости примут 19 пеших парадных расчетов и 23 расчета военной техники, около четырех тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники.