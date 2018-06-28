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Вторая генеральная репетиция парада состоится 28 июня

28 июня 2018 06:30
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Новости Беларуси. Настоящим украшением в День Независимости станет традиционный военный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его генеральная репетиция состоится 28 июня. Начало тренировок запланировано на 22:00.

Вторая генеральная репетиция парада состоится 28 июня-1

Участие в параде ко Дню Независимости примут 19 пеших парадных расчетов и 23 расчета военной техники, около четырех тысяч военнослужащих и более 250 единиц боевой техники.

Вторая генеральная репетиция парада состоится 28 июня-4

Традиционно, участие в параде примут военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации. Впервые в 2018 году в строю пройдут женщины-военнослужащие, а также рота почетного караула Китая.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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