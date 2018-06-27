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Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту

27 июня 2018 18:39
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Новости Беларуси. Пешеходный мост в Полоцке через реку Полоту признали аварийным и закрыли для пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-1

Но это не остановило людей. Кто-то проделал дыры в заграждениях и снова открыл короткий путь от микрорайона Аэродром до центра города. Люди идут по сгнившим доскам, невзирая на то, что мост находится в десятке метров от земли. 

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-4

Пешеходный мост у стен Софийского собора. Излюбленное место горожан и туристов. В день по нему проходят несколько сотен человек. Несмотря на то, что две недели назад мост признали аварийным и закрыли на реконструкцию. 

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-7

Павел Пугачёв,  электрогазосварщик ЖКХ Полоцка:
В третий раз уже приезжаем. Ломают. Все по-новому и по-новому.

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-10

Анастасия Бут, СТВ: 
Досок в настиле не хватает в нескольких местах. Самая большая дыра – более метра. Настоящий экстрим по пути с окраины в центр древнего Полоцка. Дорога, которая может сократить не только время, но и жизнь. 

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-13

Эти 100 метров, а именно такой длины мост, преодолевают как полосу препятствий. А в качестве победного трофея получают лишних 45 минут. Из микрорайона Аэропорт к Софийскому собору напрямик – всего четверть часа.

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-16

Евгения Баханькова, житель Новополоцка:
Мы им пользовались, но как-то не замечали, что он в настолько аварийном состоянии. И вот сейчас пришла прогуляться и… никак уже.

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-19

Алексей Куксо, житель Верхнедвинска:
Дорожка не очень. Приходится перепрыгивать. Ближе, сократить можно.

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-22

Игорь Хаткевич, житель Полоцка:
Была решетка, но кто-то ее порезал, чтобы ходить. Значит пускай его отремонтируют или вообще его уберут. Люди-то.. опасно ходить. А мы рискуем своей жизнью, а не чьей-то.

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-25

Запрещающие таблички у моста  восстанавливают в третий раз. А проход  заваривают металлическими полосами. Отломают их или нет до начала реконструкции – большой вопрос. 

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-28

Андрей Шавлюга, главный инженер ЖКХ Полоцка:
Мы объявили процедуру по закупке материалов, необходимых для его ремонта. После приобретения, это будет где-то первая декада июля, мы приступим уже к работам по его восстановлению и приведению в нормальное техническое состояние. 

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-31

Реконструкция обойдется  бюджету города минимум в 4 тысячи рублей. Завершить ремонт обещают до конца июля. А пока, желающим сократить путь более или менее безопасно, приходится  переходить реку Полоту вброд.

Что делать: полочане добираются до центра города по сгнившему аварийному мосту-34

# Проблемы ЖКХ # общество # Павел Пугачёв # Евгения Баханькова # Андрей Шавлюга # Фотофакт

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