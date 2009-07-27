Решение проблемы наводнений обойдется Минску в Br1 трлн.

На создание в Минске эффективной системы ливневой канализации, а на это потребуется почти 10 лет, из бюджета города планируется направить Br1 трлн.

Исполняющий обязанности председателя Минского горисполкома Николай Ладутько отметил, что новая система ливневой канализации сможет справляться с сильнейшими ливнями (до 100 мм осадков) за 10-15 минут. И такие критические ситуации, как возникшая в столице 24 июля, практически будут исключены.

Строительство новой ветки коллектора «Центр» началось в Минске в 2008 году. Это экспериментальный проект по строительству сетей дождевой канализации: специалисты используют технологии бестраншейной прокладки коммуникаций. Его уникальность состоит в том, что коллектор впервые строится закрытым способом - под землей, и даже под жилой застройкой, тем самым не обременяя временными неудобствами население прилегающих территорий. Человеческий труд под землей заменяет специальная тоннелепроходческая машина.

Новая ветка коллектора «Центр» проляжет от МКАД до промузла Колядичи. Предполагается устроить две насосные станции, каскад очистных сооружений. Реализация проекта в полном объеме позволит исключить подтопление улично-дородной сети в Центральном, Фрунзенском и Московском районах, в том числе проспекта Победителей и улицы Немига - самых затопляемых мест.

Строительство первой очереди коллектора намечено завершить в 2011 году. Уже тогда появится возможность снизить объем подтопления Немиги на 45%.