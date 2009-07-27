Белорусский металлургический завод получил пять звезд

Конкурс проводит Европейский фонд управления качеством

Завод впервые участвует в таком представительном конкурсе, поэтому это высокая оценка системы менеджмента на БМЗ.

Предприятие является победителем национального конкурса на соискание премии правительства Беларуси за достижения в области качества в 2001, 2004 и 2007 годах. В это же время завод был удостоен и премии Министерства промышленности в области качества.

В 2007 БМЗ стал победителем впервые организованного конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, а в прошлом году - победителем конкурса среди стран Центральной и Восточной Европы.

Белорусский металлургический завод основан в 1984 году. Сейчас это экспорто-ориентированное предприятие, продукция которого поставляется более чем в 50 стран мира.