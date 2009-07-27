Чергинец отказался от премии в пользу Щемелева

Николай Чергинец снимает свою кандидатуру с номинацию на премию Союзного государства в области литературы и искусства за 2009—2010 годы.

— Я испытываю глубокие чувства к участнику Великой Отечественной войны, известному художнику Леониду Щемелеву, чьи произведения очень высоко ценятся и в Беларуси, и в России. Это человек самых высоких моральных устоев. Премия Союзного государства в области литературы и искусства за 2009—2010 годы будет вручаться в год 65-летия Великой Победы, и для меня абсолютно понятно, что именно фронтовик, глубоко уважаемый человек, мастер с большой буквы Леонид Щемелев достоин быть в числе трех лауреатов этой престижной премии, — приводит аргументацию Николая Чергинца «Рэспублiка».