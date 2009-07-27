Александр Лукашенко: Правительство не слышит то, о чем я говорю

«Давайте активизируем наших бизнесменов, попросим их помочь реализовать запасы продукции», — сказал Президент.

Александр Лукашенко намерен принять меры по самому жесткому контролю исполнения Правительством его поручений. Глава государства принял сегодня с докладом премьер-министра Сергея Сидорского. На контроле, в первую очередь, поручение по сокращению складских запасов. Проблемы со сбытом не носят обвальный характер, заметил Президент, но уровень их недопустимый. В продвижении белорусской продукции за рубеж могут реально помочь предприниматели, и государство в этом заинтересовано.

В качестве примера Александр Лукашенко привел обращение председателя общего собрания акционеров ЗАО «Белтехэкспорт» Владимира Пефтиева. В своем письме на имя Президента он предложил меры по экспорту в Китай, однако, в правительстве это не нашло понимания.

— В ближайшее время я буду принимать жесточайшие меры по выполнению своих поручений. Давайте активизируем наших бизнесменов, попросим их помочь реализовать запасы продукции, — сказал Президент. — Предприниматели могли бы существенно нам помочь. Но мы до сих пор этого не сделали — правительство не слышит то, о чем я говорю.

На совещании речь шла и о строительной отрасли. Как подчеркнул Президент, она должна быть полностью переведена на европейские стандарты уже к 1 января 2010 года. Отрасль должна стать локомотивом, который вытянет экономику из кризиса. Глава государства потребовал предоставить информацию об исполнении его поручения по инвестпроектам, в частности, по застройке квартала возле улицы Макаенка.