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Репетиции парада в преддверии Дня Независимости стартуют в Минске 11 мая

11 мая 2016 06:19
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Новости Беларуси. Не успели отзвучать песни Победы, а Минск уже начинает подготовку ко Дню Независимости. По городу вновь пройдут танки. В столице стартуют репетиции парада в преддверии 3 июля – Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Техника механизированной колонны будет передвигаться по улицам Основателей, Скорины, МКАД и Липковской. В связи с этим вводятся временные ограничения движения всех видов транспорта по маршруту следования колонны. 11 мая техника начнет движение в 14 часов, а возвращаться с аэродрома «Липки» будет в 18.00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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