Для борьбы с теми, кто превращает леса в стихийные свалки, в Беларуси внедрили фотоловушки

Новости Беларуси. В лесах Беларуси внедрили систему фотоловушек. Электронные приспособления помогают бороться с теми, кто превращает лес в большую свалку. В объективы камер уже попали десятки нарушителей.

Все действия нарушителей как на ладони. Сотрудник охраны природы Дмитрий Щербо отсматривает «улов» еще одной фотоловушки. Вот автомобиль подъезжает к, казалось бы, укромному месту, водитель выгружает из багажника мусор и спокойно уезжает. Сработано «чисто», но лишь на взгляд самого нарушителя.

Дмитрий Щербо, инженер по охране и защите леса Кобринского опытного лесхоза:

С помощью фотоловушки виден номер автотранспортного средства, по которому можно четко распознать его, приблизить, если это необходимо. И на основании этого, фотографий мы начинаем вести административный процесс.

Тех, кто не щадит природу, тоже не пожалеют. Уже заведены первые административные протоколы. Любители помусорить в лесу заплатят немалый штраф – до 20 базовых величин.

Такие места здешние лесники называют не иначе как злачными. Не успеешь глазом моргнуть, как опушка леса превращается в стихийную свалку. Молодой лесничий Николай Михальчук уверен: электронному оку по силам изменить печальную ситуацию.

Николай Михальчук, помощник лесничего Верхолесского лесничества:

Им проще вывезти в лес мусор, чем отвезти на полигон ТБО. Фотоловушка намного упрощает нам работу. Не надо нам ездить, наблюдать, сидеть, как говорится, в засаде.

Такая фотоловушка круглосуточно реагирует на любое движение, делая снимки каждые пять секунд. Почти как в реалити-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Михальчук, заместитель директора Кобринского опытного лесхоза:

Благодаря фотовидеоловушкам улучшилась ситуация по выбросу мусора. Если раньше мы не могли словить каждого человека, то на данный момент мы по фотоматериалам можем определить данного гражданина и взыскать с него штраф.

А в летний пожароопасный период фотоловушки будут выполнять еще одну важную функцию – своевременно «сообщать» о возгораниях.